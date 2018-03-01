На єгипетських муміях знайшли "найдавніші тату"

Копирайт изображения The Trustees of the British Museum Image caption Цей молодий чоловік, мумія якого чудово зберіглася, був одним з перших людей у світі з символьними татуюваннями

Вчені виявили найдавніші символьні татуювання на шкірі двох єгипетських мумій 5000-літньої давності.

На верхній частині руки мумії чоловіка зображені дикий бик і гривастий баран. На жінці - орнамент зі знаків, схожих на латинську S.

Деталі татуювань єгипетських мумій опубліковані в Journal of Archaeological Science.

Копирайт изображения Trustes of the British Museum Image caption Перше татуювання: дикий бик з довгим хвостом та гривастий баран із рогами

Деніел Антуан, куратор відділу фізичної антропології Британського музею, а також один з основних авторів дослідження мумій, каже, що ця знахідка повністю "змінила" наше розуміння того, як жили люди в ту епоху.

"Зараз ми дізнаємося про нові деталі життя цих людей, тіла яких дуже добре збереглися", - розповів він BBC News.

За його словами, нові знахідки свідчать про наявність практики татуювань в Африці на тисячоліття раніше, ніж вважалося до цього відкриття.

Мумія чоловіка була знайдена ще 100 років тому.

Результати комп'ютерної томографії вказують на те, що ця людина загинула від удару ножем в спину у віці від 18 до 21 року.

Темні плями на його руці вважалися неважливими, доки після інфрачервоного сканування не з'ясували, що це татуювання, що зображують двох рогатих тварин.

Одне татуювання схоже на дикого бика з довгим хвостом і великими рогами, а інше зображує гривастого барана із рогами.

Копирайт изображения Trustees of the British Museum Image caption У мумії жінки є татуювання, які можуть позначати соціальний статус, хоробрість і магічні знання

На правому плечі мумії жінки представлені чотири маленькі символи у формі S. Також є символи схожі на жезли, які використовувалися під час ритуальних танців.

Татуювання в обох мумій зроблені під шкіру, швидше за все, за допомогою сажі.

Досі археологи вважали, що в давні часи татуювання мали лише жінки, але зображення на шкірі мумії чоловіка підтверджують, що їх робили представники обох статей.

Мумії були виявлені в Гебелейні у Верхньому Єгипті, приблизно в 40 кілометрах на південь від сучасного Луксора.

Обидва тіла були поховані в неглибоких могилах без спеціальної муміфікації. Вони так добре збереглися завдяки кліматичним умовам пустелі.

Радіовуглецеве датування вказує, що ці люди жили між 3351 і 3017 роком до нашої ери, незадовго до того, як ці землі об'єднав перший фараон.

Найдавніші у світі татуювання виявили на мумії знайденої в Альпах людини, відомої як Етці. Як вважають, вона жила приблизно між 3370-м і 3100-м роками до нашої ери.

Однак татуювання Етці - тільки вертикальні та горизонтальні лінії, а не зображення тварин або інших символів.