Негода: у Києві скасували навчання, а на Донбасі немає води
Мер Києва скасував заняття в школах у п'ятницю та суботу. Держслужба з надзвичайних ситуацій повідомила про закриття аеропортів у Вінниці, Дніпрі, Запоріжжі, Кривому Розі, Полтаві й Сумах. А на Донбасі через негоду кілька міст залишилися без води.
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Міський голова столиці звернувся до організацій оголосити 1 березня коротким робочим днем, щоб увечері не було пікового навантаження на транспорт столиці.
Таке рішення ухвалили на засіданні Київради у четвер.
Окрім того, пан Кличко своїм розпорядженням скасував заняття в школах і дитячих садочках у п'ятницю та суботу.
Також мер звернувся до Міноборони, аби ті дозволили долучити до прибирання снігу військовослужбовців.
"Сьогодні, в перший день весни, Київ замітає снігом. Місто, в буквальному сенсі, бореться зі стихією. З ночі вже випало до 20 сантиметрів опадів! Але при цьому зранку практично весь комунальний транспорт вийшов на маршрути, графік руху, звичайно, порушився, але транспорт працює", - сказав Віталій Кличко.
У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що кілька регіональних аеропортів через погоду не працюють.
Закриті летовища у Вінниці, Дніпрі, Запоріжжі, Кривому Розі, Полтаві та Сумах.
Станом на обідній час четверга сніг продовжував падати у Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській областях та м. Києві.
У Кропивницькому та Миколаєві обмежили в'їзд великогабаритного транспорту.
Такі обмеження також діють на всіх під`їздах до Києва та деяких трасах Одеської області.
Поблизу міста Любашівка Нацполіція організувала пункт тимчасової стоянки для близько 350 великогабаритних автомобілів.
На території країни рятувальники та місцева влада організувала понад 4 тис. пунктів обігріву.
Залишаються знеструмленими 164 населених пункти у східних областях.
Також через наслідки негоди без води залишилися кілька населених пунктів Донбасу, включаючи Маріуполь.
Про це повідомляє у Twitter Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб.
"Через знеструмлення насосної станції КП "Вода Донбасу" припинено водопостачання на Покровськ, Мирноград, Добропілля, Новогродівку, Вугледар, Волноваху, Докучаєвськ та Маріуполь", - розповідають у МінТОТ.