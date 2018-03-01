Негода: у Києві скасували навчання, а на Донбасі немає води

Копирайт изображения Уніан Image caption Комунальники прибирають сніг в Запоріжжі

Мер Києва скасував заняття в школах у п'ятницю та суботу. Держслужба з надзвичайних ситуацій повідомила про закриття аеропортів у Вінниці, Дніпрі, Запоріжжі, Кривому Розі, Полтаві й Сумах. А на Донбасі через негоду кілька міст залишилися без води.

Міський голова столиці звернувся до організацій оголосити 1 березня коротким робочим днем, щоб увечері не було пікового навантаження на транспорт столиці.

Таке рішення ухвалили на засіданні Київради у четвер.

Окрім того, пан Кличко своїм розпорядженням скасував заняття в школах і дитячих садочках у п'ятницю та суботу.

Також мер звернувся до Міноборони, аби ті дозволили долучити до прибирання снігу військовослужбовців.

"Сьогодні, в перший день весни, Київ замітає снігом. Місто, в буквальному сенсі, бореться зі стихією. З ночі вже випало до 20 сантиметрів опадів! Але при цьому зранку практично весь комунальний транспорт вийшов на маршрути, графік руху, звичайно, порушився, але транспорт працює", - сказав Віталій Кличко.

Копирайт изображения КМДА

У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що кілька регіональних аеропортів через погоду не працюють.

Закриті летовища у Вінниці, Дніпрі, Запоріжжі, Кривому Розі, Полтаві та Сумах.

Станом на обідній час четверга сніг продовжував падати у Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській областях та м. Києві.

У Кропивницькому та Миколаєві обмежили в'їзд великогабаритного транспорту.

Копирайт изображения ДСНС / УНІАН Image caption Рятувальники допомагають у буксируванні автомобілю на території Черкаської області

Такі обмеження також діють на всіх під`їздах до Києва та деяких трасах Одеської області.

Поблизу міста Любашівка Нацполіція організувала пункт тимчасової стоянки для близько 350 великогабаритних автомобілів.

На території країни рятувальники та місцева влада організувала понад 4 тис. пунктів обігріву.

Залишаються знеструмленими 164 населених пункти у східних областях.

Також через наслідки негоди без води залишилися кілька населених пунктів Донбасу, включаючи Маріуполь.

Пропустити Twitter допис , автор: @mtot_gov_ua КП «Вода Донбасу» припинено подачу води в Новолуганське, у зв’язку з погодними умовами. Без води 25 п’ятиповерхівок. Стався прорив на водоводі Ду-200мм. Ремонтні роботи заплановані на 02.03.2018 — МТОТ (@mtot_gov_ua) 1 березня 2018 р.

Про це повідомляє у Twitter Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб.

"Через знеструмлення насосної станції КП "Вода Донбасу" припинено водопостачання на Покровськ, Мирноград, Добропілля, Новогродівку, Вугледар, Волноваху, Докучаєвськ та Маріуполь", - розповідають у МінТОТ.