Рада закликала світ не визнавати вибори в РФ через Крим

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption Рекламний щит із зображенням президента Росії в Сімферополі, січень 2018 року

Верховна Рада закликала міжнародну спільноту не визнавати вибори президента Росії, якщо вони пройдуть в Криму.

У четвер депутати 255 голосами ухвалили такий проект постанови.

Парламент визначив: "Проведення виборів президента РФ на тимчасово окупованій території України є незаконним, а отже, унеможливлює визнання їхніх результатів".

Заклик адресували ООН, ОБСЄ, Європейському союзу, НАТО та іншим міжнародним організаціям.

"У разі проведення голосування на тимчасово окупованій частині території України, не визнавати легітимності виборів президента Російської Федерації 18 березня 2018 року та його подальших рішень", - йдеться у зверненні.

Рада закликала іноземних партнерів не допустити кроків, спрямованих на порушення суверенітету України та прав людини в Криму. У разі таких дій депутати пропонують додаткові санкції.

Схоже звернення Верховна Рада ухвалювала напередодні голосування до Держдуми Росії у вересні 2016 року.

Тоді Євросоюз та США визнали вибори в Криму нелегітимними. А за самим виборчим процесом не стежили спостерігачі ОБСЄ та країн-членів ЄС.

Росія ж заявила, що вибори президента в Криму та Севастополі проведе у запланованому режимі, попри заяви України.

Стежте за нами в Telegram! Ми щодня надсилаємо добірку найкращих статей.