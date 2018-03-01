Розсекречені документи: на Єлизавету II у 1981 році скоїли замах

Копирайт изображения Matt Cardy/Getty Images Image caption Про замах на королеву стало відомо лише зараз

Розсекречені в четвер документи розвідки свідчать, що в 1981 році на королеву Єлизавету II скоїли замах. Це сталося під час її візиту до Нової Зеландії.

Тоді арештували місцевого підлітка, проте сам інцидент досі зберігали в таємниці.

Візит до Нової Зеландії

В 1981 році королева відвідала новозеландське місто Дандид.

Під час цього візиту 17-річний Крістофер Льюїс з вікна п'ятого поверху прицілився зі своєї гвинтівки в королеву й вистрелив.

Він промахнувся, проте деякі люди в натовпі, почули незвичайний звук. Влада пояснила їм, що неподалік зламалась неонова вивіска.

Крістоферу Льюїсу не пред'явили звинувачення в замаху на вбивство, а лише - в незаконному володінні вогнепальною зброєю.

Що кажуть документи?

Розсекречені документи розвідки свідчать, що тоді сталася справжня спроба замаху на монарха.

Копирайт изображения Stuart C. Wilson/Getty Images Image caption Поліція Нової Зеландії розслідує цю справу і пообіцяла повідомити про результати

В результаті багато хто зараз стверджує, що влада Нової Зеландії намагалася приховати цей злочин.

Керівник новозеландської поліції вже розпорядився провести детальне розслідування цієї події.

"Льюїс справді хотів вбити королеву, але йому не вдалося знайти відповідне місце, аби добре прицілитись. До того ж його гвинтівка була недостатньо потужною", - говорить доповідь новозеландської розвідки за 1997 рік.

Цей документ розсекретили в лютому, а в четвер його отримало агентство Reuters.

Відомо, що Льюїс мав психічний розлад та вірив у необхідність вбити всю королівську родину.

Він стверджував, що є членом крайнього правого угрупування під назвою "Національна імперська партизанська армія". За даними поліції, в цю організацію входило три людини.

Поліція Нової Зеландії заявила, що враховуючи давність цієї події, на розслідування справи піде багато часу.

Але при цьому правоохоронці пообіцяли повідомити про результати розслідування.

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