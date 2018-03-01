Путін розказав про новітнє озброєння

Копирайт изображения Скріншот "Росія 1" Image caption Майже половину свого послання Путін присвятив зброї

Президент Росії Володимир Путін під час послання до Федеральних зборів розказав про досягнення у сфері розробки новітніх озброєнь, балістичних ракет та багатофункціональних комплексів.

За його словами, США продовжують посилювати систему протиракетної оборони та нарощувати ядерний потенціал.

"А що ж робили ми, окрім протестів та попереджень? Чим відповіла на цей виклик Росія? А ось чим!", - розпочав він свою презентацію.

Після цього на спеціальних екранах почали демонструвати новітні розробки російського озброєння.

Президент Росії розказав про випробовування нового ракетного комплексу з важкою міжконтинентальною ракетою - "Сармат". "Ніякі системи ПРО нам тепер не завадять", - сказав Путін.

Копирайт изображения Скріншот "Росія 1" Image caption Політ "Сармату"

Також він повідомив про успішні випробовування новітнього типу озброєння з енергетичною ядерною установкою. За словами російського президента, "оскільки дальність не обмежена, воно може скільки завгодно маневрувати".

Ще одна презентація стосувалась розробки новітньої енергетичної установки.

"Росія також має надзвукову зброю. Володіння подібною зброєю дуже важливе, вона ідеальна і практично невразлива, її хочуть собі всі західні країни. Росія таку зброю має", - каже він.

Крім того, російський президент розказав про новітню зброю для маневрів у верхніх шарах атмосфери. "Вона буде, як метеорит", - сказав Путін і додав, що поки цю розробку називають "Авангард".

Копирайт изображения Скріншот "Росія 1" Image caption Графіка зброї "Авангард"

"Сподіваюсь, що все, що тут було сказано зараз, протверезить потенційного агресора", - сказав президент Росії, не уточнивши, кого саме він має на увазі.

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