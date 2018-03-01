Путін розказав про новітнє озброєння
Президент Росії Володимир Путін під час послання до Федеральних зборів розказав про досягнення у сфері розробки новітніх озброєнь, балістичних ракет та багатофункціональних комплексів.
За його словами, США продовжують посилювати систему протиракетної оборони та нарощувати ядерний потенціал.
"А що ж робили ми, окрім протестів та попереджень? Чим відповіла на цей виклик Росія? А ось чим!", - розпочав він свою презентацію.
Після цього на спеціальних екранах почали демонструвати новітні розробки російського озброєння.
Президент Росії розказав про випробовування нового ракетного комплексу з важкою міжконтинентальною ракетою - "Сармат". "Ніякі системи ПРО нам тепер не завадять", - сказав Путін.
Також він повідомив про успішні випробовування новітнього типу озброєння з енергетичною ядерною установкою. За словами російського президента, "оскільки дальність не обмежена, воно може скільки завгодно маневрувати".
Ще одна презентація стосувалась розробки новітньої енергетичної установки.
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"Росія також має надзвукову зброю. Володіння подібною зброєю дуже важливе, вона ідеальна і практично невразлива, її хочуть собі всі західні країни. Росія таку зброю має", - каже він.
Крім того, російський президент розказав про новітню зброю для маневрів у верхніх шарах атмосфери. "Вона буде, як метеорит", - сказав Путін і додав, що поки цю розробку називають "Авангард".
"Сподіваюсь, що все, що тут було сказано зараз, протверезить потенційного агресора", - сказав президент Росії, не уточнивши, кого саме він має на увазі.
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