Негода в Україні: досі обмежено в’їзд вантажівок до 4 міст

Копирайт изображения ДСНС Image caption Негода в Україні, 1 березня 2018 року

В'їзд вантажівок до Києва, Кропивницького, Миколаєва та Херсона все ще обмежений. Про це повідомляюсь у ДСНС.

Надзвичайники зазначають, що обмежено рух великогабаритних транспортних засобів на ділянках доріг: на всіх під'їздах до Києва, на одній ділянці у Миколаївській області (М-14 М-14 Одеса - Мелітополь - Новоазовськ) та двох ділянках в Херсонській області (Т-04-03 Мар'янське - Берислав та М-14 Одеса - Мелітополь - Новоазовськ).

В Укравтодорі закликають водіїв бути уважними.

Аеропорти відновили роботу.

Залишаються знеструмленими 80 населених пунктів у 9 областях.

Також через наслідки негоди виникли проблеми з постачання води до населених пунктів Донбасу, зокрема Маріуполя.

Пропустити Twitter допис , автор: @mtot_gov_ua Уточнення для ЗМІ! Постачання води до м. Маріуполь припинено компанією «Вода Донбасу» по Південно-Донбаському водогону, який є одним з джерел забезпечення водою. Водопостачання м. Маріуполь зараз здійснюється з альтернативних джерел. — МТОТ (@mtot_gov_ua) 1 березня 2018 р.

Чи очікувати на негоду 2 березня?

На більшій частині території все ще сніжитиме. Вдень на півдні помірний сніг і дощ, місцями налипання мокрого снігу. На дорогах - ожеледиця.

Копирайт изображения ДСНС Image caption Негода в Україні, 1 березня 2018 року

У ДСНС повідомляють, що температура вночі 11-16° морозу, у західних, Вінницькій, Одеській та Миколаївській областях до 20° морозу, в Карпатах і на Прикарпатті 21-26° морозу; вдень 4-9° морозу, на заході країни до 12° морозу, на Закарпатті та в південній частині від 3° морозу до 2° тепла.

Служба автомобільних доріг у низці областей закликають водії утриматись від поїздок.