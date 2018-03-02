Копирайт изображения APA Image caption Пожежа в наркологічному центрі в Баку розпочалася у відділенні для лежачих пацієнтів

В Баку під час пожежі в будівлі республіканського наркологічного центру, за даними поліції та Генпрокуратури, загинули не менше 24 осіб.

Раніше місцеве агентство АРА з посиланням на міністерство охорони здоров'я Азербайджану повідомляло про щонайменше 30 загиблих.

Ще три людини отруїлися продуктами горіння, їх стан оцінюється як задовільний.

Понад 30 хворих вдалося евакуювати з будинку, що палав, повідомляє APA.

Пожежа у будівлі наркологічного центру почалася в п'ятницю близько 6:00, у відділенні, де лікуються лежачі пацієнти.

МНС Азербайджану повідомило про завершення гасіння пожежі. Відомство пообіцяло надати інформацію про причини загоряння.