Пожежа в наркологічному центрі в Азербайджані: десятки жертв
В Баку під час пожежі в будівлі республіканського наркологічного центру, за даними поліції та Генпрокуратури, загинули не менше 24 осіб.
Раніше місцеве агентство АРА з посиланням на міністерство охорони здоров'я Азербайджану повідомляло про щонайменше 30 загиблих.
Ще три людини отруїлися продуктами горіння, їх стан оцінюється як задовільний.
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Понад 30 хворих вдалося евакуювати з будинку, що палав, повідомляє APA.
Пожежа у будівлі наркологічного центру почалася в п'ятницю близько 6:00, у відділенні, де лікуються лежачі пацієнти.
МНС Азербайджану повідомило про завершення гасіння пожежі. Відомство пообіцяло надати інформацію про причини загоряння.