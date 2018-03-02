Партнери США розлючені через нові мита на сталь

Копирайт изображения Getty Images Image caption Президент США Дональд Трамп оголосив про нові митні тарифи на імпорт сталі та алюмінію, чим розлютив торгових партнерів США

Основні торгові партнери США гнівно відреагували на те, що президент Дональд Трамп оголосив про намір запровадити тарифи на імпорт сталі та алюмінію.

Канада та ЄС вже заявили, що планують вжити власні контрзаходи щодо нових митних тарифів.

Мексика, Китай та Бразилія також заявили, що вони розмірковують над кроками у відповідь.

Пан Трамп зауважив у Twitter, що США "були спустошені несправедливою торгівлею та поганою політикою".

За його словами, на імпорт сталі встановлять тариф у 25%, а на імпорт алюмінію - у 10%.

Проте критики стверджують, що нові тарифи не зможуть захистити американські робочі місця і підвищать ціни для споживачів.

В Азії новина зі США вже призвела до падіння ціни акцій.

Японський індекс Nikkei 225 зранку втратив понад 2%. Акції японського автомобілебудівного гіганта Toyota знизилися впали на понад 2%, а акції Nippon Steel впали на понад 4%.

Президент Трамп наказав провести розслідування в сталеливарній галузі в квітні минулого року згідно з положеннями закону 1962 року, який дає Білому дому право обмежити імпорт у випадку загрози національній безпеці.

Доповідь Міністерства торгівлі встановила, що імпорт шкодив американській металургійній та алюмінієвій промисловості, і це може вплинути на оборонну промисловість, повідомляє The Washington Post.

Президент США має право ухвалювати рішення про встановлення тарифів. Для цього йому не потрібне схвалення Конгресу.

Чому саме зараз?

В ході своєї виборчої кампанії Дональд Трамп говорив, що інші країни просто заповнюють США величезною кількістю сталі, що призводить до кризи американської сталеливарної промисловості.

Після інавгурації пан Трамп додав, що імпорт дешевої сталі з Китаю підриває життєздатність галузі в США.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Сталь в США імпортують понад сотня країн

Китай - не єдиний експортер сталі в США, він займає лише 11-е місце в списку експортерів.

110 країн і територій постачають сталеву продукцію в США. Серед них і Україна.

Такі країни, як Канада і Південна Корея, входять до п'ятірки провідних експортерів, і вони зіткнуться з різким подорожчанням свого експорту в США.

Президент Трамп обіцяв раніше відродити американську сталеливарну і алюмінієву промисловість, яка, за його словами, протягом десятиліть стикалася з демпінгом з боку інших держав, особливо Китаю.

"Коли наша країна не в змозі виробляти алюміній і сталь, ми не можемо серйозно говорити про нашу промисловість, - говорив президент. - Нам потрібні власні сильні виробники з міркувань оборони".

Президент Трамп виступив у Білому домі із заявою про введення митних тарифів в присутності китайського економіста і радника лідера Китаю Лію Хе.

На виступ президента були запрошені представники провідних американських сталеливарних компаній, в тому числі US Steel Corp та Arcelor Mittal.

Однак представники галузей, які закуповують метал, вели запеклу боротьбу проти введення нових тарифів. Вони доводили, що американська сталь і алюміній обійдуться їм дорожче імпорту і нові мита призведуть до загального підвищення цін кількох галузях промисловості.

В якому стані сталеливарна галузь в США?

З початку століття кількість робочих місць в металургійній галузі США скоротилося майже на 50 тисяч.

За даними міністерства енергетики США, галузь досі оговтується після спаду, викликаного фінансовою кризою 2008 року.

Але становище галузі зараз значно гірше, ніж на початку століття. У 2000 році США виробляли 112 млн тонн сталі, а в 2016 році цей обсяг становив лише 86,5 млн тонн.

За той же період чисельність робочих місць в галузі скоротилася з 135 тисяч до 83,6 тис.

Як реагує світ на рішення Трампа

Міністр торгівлі Канади Франсуа-Філіп Шампань заявив, що тарифи на сталеливарний експорт неприйнятні для його країни.

Європейський союз відреагує твердо і пропорційно з метою захисту своїх інтересів, заявив президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер. "Ми висловлюємо жаль з приводу цього кроку, який є грубим втручанням в світову торгівлю з метою захисту виробників в США. Ці несправедливі заходи поставлять під удар тисячі робочих місць в Європі. ЄС відреагує на них твердо і пропорційно з метою захисту своїх інтересів", - наголосив він.

Глава асоціації виробників сталі Німеччини заявив, що ці заходи явно суперечать правилам Світової організації торгівлі.

Китай закликав США "стримувати використання засобів захисту торгівлі" та попередив про заходи у відповідь.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Європейські металургійні заводи, як цей у Німеччині, можуть постраждати від нових тарифів в США

Трамп в самому серці бурі

Тара МакКілві, кореспондент BBC в Білому домі

Президент хоче, щоб всі бачили його жорстку позицію в питанні про торгівлю з Китаєм, і цього ж хочуть багато хто з його радників.

Наприклад, Піт Наварро, радник з питань торгівлі, підвищення якого в адміністрації вже давно очікується, відомий своїми жорсткими поглядами з цього питання.

Його позицію поділяє Харрі Харріс, якого недавно призначили послом в Австралію. Однак інші радники рекомендували президенту утриматися від різких заяв.

Виступ президента двічі відкладався, а наради радників тривали в четвер цілий день. Це стало відбитком конфлікту між прихильниками протекціоністських заходів і тими, хто відноситься до тарифів з більшою обережністю.

Тим часом, президент перебуває саме в тому місці, де він відчуває себе найбільш комфортно - в самому серці бурі, і всі чекали його рішення.

Що буде далі?

Наталі Шерман, BBC News, Нью-Йорк

Питання про тарифи на сталь і алюміній було на порядку денному адміністрації Трампа протягом багатьох місяців. Багато прихильників президента стали дорікати йому в нерішучості.

І ось тепер президент пішов на рішучий крок на користь американської сталеливарної галузі і змусив замовчати своїх критиків.

Однак організаційний хаос, який супроводжував виступ президента, видає відсутність єдності думок в адміністрації і підкреслює, що оголошені заходи будуть зустрінуті промисловими колами далеко не однозначно.

Безліч компаній в різних галузях - від автопромисловості до будівництва - попереджали про можливу втрату сотень тисяч робочих місць у зв'язку з майбутнім подорожчанням їхньої продукції.

Міністр оборони Джеймс Меттіс заявив, що такий крок призведе до ускладнення відносин з такими союзниками США, як Канада і Південна Корея.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Жан-Клод Юнкер назвав заходи США "несправедливими" та такими, що ставлять під загрозу тисячі робочих місць в США

Європейський союз, Мексика і Китай визнали, що вони розглядають можливість введення у відповідь тарифів, які приведуть до скорочення американського експорту сільськогосподарської продукції.

У 2002 році в США вже запроваджували тарифи на сталь, однак вони були скасовані через два роки, аби вони уникнули дорогої торгової війни.

Представники сталеливарної промисловості підтримали в четвер позицію президента. Але якщо в результаті цього рішення дійсно розгорнеться торгова війна, як побоюються багато експертів, від неї постраждає вся економіка країни.