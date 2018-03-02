В Одеському музеї затоплює шедеври живопису

Image caption Фото з музею від 2 березня

Близько 30 шедеврів відомих майстрів - під загрозою знищення через дах, що протікає в Одеському художньому музеї. Про це позаштатному кореспонденту ВВС News Україна в Одесі розповіли працівники музею.

Скляний дах в "Серебряковській" залі музею почав протікати після снігопаду.

Серед творів, які опинилися під загрозою, картини Василя Кандинського та Зінаїди Серебрякової.

"Третій день дуже багато води, вологість підвищується... Це псує полотно та впливає на шар фарби, руйнує підрамники та деревину", - розповідає музейний працівник Олена Жулицька.

Оптимальні умови для картини - 17-19 градусів за Цельсієм та 50-60-% вологості, кажуть музейники.

Проте стовпчик термометра в одній із зал не підіймається вище десяти.

Стеля в залі - "плафонна". Це створює природнє світло та дозволяє побачити найдрібніші деталі картин. Це одна з особливостей музею.

Копирайт изображения ВВС Україна Image caption Зала музею

Конструкції, що утворюють скляну стелю, прогнили і потребують термінового ремонту або заміни. Залу, що найбільше постраждала від негоди, закрили для відвідувачів.

"Цей снігопад показав, що інфраструктура музею вже не в змозі витримувати погодні умови... Якщо ви зблизька подивитесь на картини, то побачите який, які там вже тріщини по лаку...", - розповідає Олександра Ковальчук, учасник волонтерської ініціативи "Museum for Change".

Копирайт изображения ВВС Україна Image caption Скляний дах музею

Завідуюча відділом мистецтв 16 - початку 20 століття у музеї Олена Жулицька каже, що критична ситуація зі станом музею склалась вже давно. "Особливо ця ситуація загострилася в останні кілька років, коли ми бачимо невідповідність збереження самого палацу Потоцьких, який є пам´ятником архітектури, та умовами експонування. Це такий відкритий конфлікт", - розповідає Олена Жулицька,

Всього в музеї зберігаються близько десяти тисяч експонатів. На першому поверсі їх понад 440.

Копирайт изображения ВВС Україна Image caption Тріщини на картинах

Музей перебуває у власності Одеської областної ради.