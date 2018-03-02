Газпром хоче розірвати контракт з Нафтогазом, Україна каже про тиск

Копирайт изображения Getty Images Image caption Голова правління "Газпрому" Олексій Міллер

"Газпром" після рішення Стокгольмського арбітражу не на їхню користь заявив про "початок розірвання контрактів" на постачання і транзит газу з "Нафтогазом".

В Україні такі дії назвали політичним тиском.

Позиція "Газпрому": економічно недоцільний контракт

За словами голови правління "Газпрому" Олексія Міллера, рішення арбітражу суттєво порушило баланс інтересів сторін за контрактами: "Стокгольмський арбітраж, керуючись подвійними стандартами, прийняв асиметричне рішення за контрактами на постачання і транзит газу з НАК "Нафтогаз України ".

"Арбітри аргументували своє рішення різким погіршенням стану української економіки. Ми категорично проти того, щоб за наш рахунок вирішувалися економічні проблеми України. В такій ситуації продовження дії контрактів для "Газпрому" є економічно недоцільним і невигідним", - додав пан Міллер.

Позиція України: Росія розірвати не може

У "Нафтогазі" заяву "Газпрому" поки що не коментують, оскільки ще не отримали відповідних документів від російської компанії.

А президент України у п'ятницю на засіданні енергетичного штабу висловив впевненість, що транзиту російського газу в Європу нічого не загрожує.

"Ми впевнені, що договір не буде розірваний, ми впевнені, що транзиту нічого не загрожує. Україна в черговий раз чітко підтвердила свій статус надійного постачальника", - сказав Петро Порошенко.

За його словами, контрактами не передбачено право їх розірвання в односторонньому порядку. А тому подібні заяви "Газпрому" можна пояснити лише "небажанням виконувати свої контрактні зобов'язання".

Петро Порошенко додав, що якщо це станеться, "Нафтогаз" звернеться до арбітражу за додатковою компенсацією збитків.

За його словами, як тільки настає холод, російська сторона в черговий раз робить спроби "використовувати поставки газу як механізм політичного тиску". "Це не пройде", - сказав український президент.

"Нафтогаз" уклав контракт з польською PGNiG

Тим часом "Нафтогаз" і польська PGNiG уклали договір на термінові поставки газу в березні, після того як російський монополіст відмовився постачати газ в Україну.

У PGNiG повідомляють, що контракт діє до кінця березня 2018 року. Законтрактований обсяг - понад 60 млн кубометрів. Постачання розпочалося сьогодні о 6 ранку через вузол Германовіце, який з'єднує польські та українські газотранспортні системи.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Працівник "Нафтогазу"

Голова "Нафтогазу" Андрій Коболєв зазначив: "Нинішня ситуація навколо постачання газу показує, що наша увага до диверсифікації постачання була правильним рішенням. Завдяки нашим польським партнерам ще одна спроба Москви використати газ як політичну зброю проти України провалилась. Сподіваюся, що ЄС і уряди відповідних країн-членів розглянуть цей випадок, коли вони прийматимуть остаточне рішення щодо "Північного потоку-2".

Очільник PGNiG Пьотр Возняк наголосив, що компанія готова збільшити обсяг постачання або продовжити термін дії контракту в залежності від попиту на ринку України.

"PGNiG може забезпечити стабільні та безпечні поставки газу завдяки диверсифікованому портфелю, а це поєднання внутрішнього виробництва в Польщі та імпортних поставок, включаючи регулярні поставки зрідженого природного газу з Катару і США", - додав пан Возняк.

"Критична п'ятниця"

"Нафтогаз" закликав українців скоротити споживання газу, звинувативши російський "Газпром" у "створенні кризи". Такий заклик компанія розмістила у мережі Facebook.

Там пояснили, що газу в українських підземних сховищах "багато", але існують технічні обмеження у кількості газу, який можна підняти зі сховищ протягом доби.

У виникненні такої ситуації "Нафтогаз" звинувачує російський "Газпром", і твердить, що напередодні той на 20% знизив тиск у газопроводах на своєму боці та звів до мінімуму продаж газу іншим клієнтам.

Міністерство освіти і науки через нестачу газу в країні рекомендувало усім закладам освіти призупинити роботу з 2 до 7 березня. У заяві МОН йдеться: "Першого березня 2018 року відбулося засідання Кризового комітету при Міненерговугілля, за результатами якого було складено протокол та прийнято низку рішень, зокрема тих, що стосуються призупинення роботи закладів освіти."

Занепокоєна Єврокомісія

Європейська комісія стурбована ситуацією із поставками газу з Росії та закликає обидві сторони підтвердити статус надійних постачальника та країни-транзитера газу.

Відповідну заяву віце-президента Єврокомісії Мароша Шефчовича оприлюднили на сайті Європейської комісії.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Марош Шефчович

Влада України поінформувала Єврокомісію про занепокоєння щодо можливої надзвичайної ситуації в українській системі газопостачання.

В Єврокомісії побоюються щодо ситуації з транзитом газу в ЄС.

У повідомленні йдеться: "Комісія закликає всі зацікавлені сторони, компанії і відповідні міністерства України і Росії знайти негайні рішення у відповідності до ухвали Стокгольмського арбітражного трибуналу. Важливо, щоб і Росія, і Україна підтвердили свої позиції надійного постачальника і країни-транзитера газу, як це відбувалося в останні роки".

Єврокомісія знову готова очолити тристоронній переговірний процес між Україною та Росією.

Історичне рішення

28 лютого Стокгольмський арбітраж зобов'язав ПАТ "Газпром" доплатити НАК "Нафтогаз України" 4,63 млрд доларів за недопоставку узгоджених обсягів газу для транзиту.

За результатами двох арбітражних суперечок між компаніями на поставку і транзит газу "Газпром" повинен доплатити "Нафтогазу" 2,56 млрд доларів.

Інше арбітражне рішення, щодо контракту на постачання російського газу до України було ухвалене наприкінці грудня 2017 року.

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