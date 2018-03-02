Павла Гриба залишили під вартою - родичі кажуть про порушення

Копирайт изображения Ігор Гриб Image caption Павло Гриб на засіданні суду, 2 березня 2018 року

Краснодарський суд продовжив запобіжний захід Павлу Грибу до 4 травня. 19-річного українця звинувачують в тероризмі.

Адвокат Марина Дубровіна клопотала, щоб захід змінили на домашній арешт. Генконсульство України обіцяло забезпечити йому умови проживання в Краснодарі.

Також захисниця наголошувала, що Павлу Грибу потрібна медична підтримка.

Матір вигнали із зали суду

Українець перебуває під арештом вже півроку. На засідання суду їздила його матір.

Жінці бачила сина лише лічені хвилини, а поговорити з ним не вдалося.

"На це судове засідання поїхала моя дружина, в супроводі представника генерального консульства України. Коли вони зайшли в судову залу - слідчий почав вимагати, щоб вони покинула залу засідання. І тільки після того, як вони пішли, слідчий заявив судді клопотання, щоб зробити засідання закритим", - розповів BBC News Україна батько Ігор Гриб.

Чоловік стверджує, що у Павла Гриба - синдром портальної гіпертензії. Проте ліки йому не дають, бо в Росії українця вважають здоровим.

Копирайт изображения ИРИНА РОМАЛИЙСКАЯ Image caption Павла Гриба утримують у Росії в слідчому ізоляторі шість місяців

"Ті обстеження, які були зроблені на вимогу Європейського суду з прав людини, і буквально два тижні тому були взяті аналізи крові - все це проводиться формально, фіктивно. Бо там такі показники, які можуть бути у здорової людини. У Павла від народження таких показників не було, тому ми можемо зробити висновок, що результати сфальсифіковані", - каже пан Гриб.

Чоловік розповідає, що родичі заарештованих в Росії українців створили громадське об'єднання "Родичі бранців Кремля".

"Ми продовжуємо добиватись зустрічі з президентом України. Хочемо, щоб українська влада більше уваги приділяла питанню повернення політв'язнів додому. Хоча ми звичайно розуміємо, що це питання повністю залежить від першої особи за "парєбрікам" так званим. Але має бути більш активна позиція нашої держави на міжнародній арені", - додає чоловік.

Кілька листів

За шість місяців перебування сина у російському СІЗО батьки отримали від нього лише один лист - перед новим роком.

Копирайт изображения OLHA GRYB Image caption Павло Гриб

Сам хлопець отримав два листи: від матері та від одного українця.

А Ігор Гриб каже, що родичі надсилали багато листів.

19-річний українець Павло Гриб зник на території Білорусі 24 серпня. Лише через 14 днів ФСБ Росії надало українським дипломатам інформацію, що він у СІЗО у Краснодарі.