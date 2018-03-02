Трамп продовжив санкції проти Росії: на що вони вплинуть?
Президент США Дональд Трамп продовжив ще на рік кілька пакетів санкцій, які запровадила адміністрація Барака Обами після анексії Криму Росією. Про це йдеться у заяві Білого дому.
"Відповідно до розділу 202(d) Національного закону про надзвичайні ситуації я продовжую на 1 рік національну надзвичайну ситуацію, проголошену у наказі 13660", - йдеться у повідомленні.
У документі зазначається, що дії Росії "продовжують підривати демократичні процеси та інститути в Україні; загрожувати її миру, безпеці, стабільності, суверенітету та територіальній цілісності; і сприятимуть незаконному привласненню активів держави".
Як санкції США вплинуть на Росію
"Фактично Росія пристосувалась до всіх санкцій, які запроваджені, зокрема до короткострокових ефектів. А середньострокові й довгострокові ще не настали, тобто технічні наслідки відсутності доступу до технологій у сфері видобування нафти та у військовій сфері",- вважає Микола Бєлєсков, заступник директора Інституту світової політики.
Однак аналітик певен, що Росія відчує наслідки дії санкцій в 2020-х роках.
"Для росіян критично важливо у новій програмі по озброєнню, яку саме було прийнято, це доступ до західних військових технологій. У них основне завдання не переозброювати свою армію на нові зразки озброєння, а розвивати зброю нового покоління. Це буде надзвичайно важко зробити Росії через санкції", - додає пан Бєлєсков.
Першого березня президент Росії під час послання до Федеральних зборів розказав про досягнення у сфері розробки новітніх озброєнь, балістичних ракет та багатофункціональних комплексів.
Зокрема Володимир Путін розповідав про випробовування нового ракетного комплексу з важкою міжконтинентальною ракетою - "Сармат".
- Путін розказав про новітнє озброєння
- Путін: "вони краще їстимуть траву, ніж відмовляться від ядерної програми"
Санкції не надто вплинуть і на позицію Москви щодо Донбасу.
Однак факт продовження обмежувальних заходів зможе використовувати спецпредставник США щодо України Курт Волкер під час перемовин з помічником президента Росії Владиславом Сурковим.
"Завдання, яке поставив собі Волкер, переконати росіян, що конфлікт, який ними розв'язаний, є невигідний для Росії", - додає експерт.
Внутрішньополітична боротьба в США
"Минулого року прийнято Акт про протидію противникам США через санкції - відповідно фактичної потреби продовжувати санкції не було, крок цей символічний. Щоб показати конгресу, що виконавча гілка влади не забуває про свої прерогативи і буде їх відстоювати", - наголошує пан Бєлєсков.
Тож продовження санкцій - з внутрішньополітичної точки зору - це елемент боротьби між конгресом і виконавчою гілкою влади за те, хто визначає зовнішню політику Сполучених штатів.