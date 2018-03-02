Трамп продовжив санкції проти Росії: на що вони вплинуть?

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Президент США Дональд Трамп продовжив ще на рік кілька пакетів санкцій, які запровадила адміністрація Барака Обами після анексії Криму Росією. Про це йдеться у заяві Білого дому.

"Відповідно до розділу 202(d) Національного закону про надзвичайні ситуації я продовжую на 1 рік національну надзвичайну ситуацію, проголошену у наказі 13660", - йдеться у повідомленні.

У документі зазначається, що дії Росії "продовжують підривати демократичні процеси та інститути в Україні; загрожувати її миру, безпеці, стабільності, суверенітету та територіальній цілісності; і сприятимуть незаконному привласненню активів держави".

Як санкції США вплинуть на Росію

"Фактично Росія пристосувалась до всіх санкцій, які запроваджені, зокрема до короткострокових ефектів. А середньострокові й довгострокові ще не настали, тобто технічні наслідки відсутності доступу до технологій у сфері видобування нафти та у військовій сфері",- вважає Микола Бєлєсков, заступник директора Інституту світової політики.

Однак аналітик певен, що Росія відчує наслідки дії санкцій в 2020-х роках.

"Для росіян критично важливо у новій програмі по озброєнню, яку саме було прийнято, це доступ до західних військових технологій. У них основне завдання не переозброювати свою армію на нові зразки озброєння, а розвивати зброю нового покоління. Це буде надзвичайно важко зробити Росії через санкції", - додає пан Бєлєсков.

Копирайт изображения СКРІНШОТ "РОСІЯ 1" Image caption Майже половину свого послання до Федеральних зборів Путін присвятив зброї

Першого березня президент Росії під час послання до Федеральних зборів розказав про досягнення у сфері розробки новітніх озброєнь, балістичних ракет та багатофункціональних комплексів.

Зокрема Володимир Путін розповідав про випробовування нового ракетного комплексу з важкою міжконтинентальною ракетою - "Сармат".

Санкції не надто вплинуть і на позицію Москви щодо Донбасу.

Однак факт продовження обмежувальних заходів зможе використовувати спецпредставник США щодо України Курт Волкер під час перемовин з помічником президента Росії Владиславом Сурковим.

"Завдання, яке поставив собі Волкер, переконати росіян, що конфлікт, який ними розв'язаний, є невигідний для Росії", - додає експерт.

Внутрішньополітична боротьба в США

"Минулого року прийнято Акт про протидію противникам США через санкції - відповідно фактичної потреби продовжувати санкції не було, крок цей символічний. Щоб показати конгресу, що виконавча гілка влади не забуває про свої прерогативи і буде їх відстоювати", - наголошує пан Бєлєсков.

Тож продовження санкцій - з внутрішньополітичної точки зору - це елемент боротьби між конгресом і виконавчою гілкою влади за те, хто визначає зовнішню політику Сполучених штатів.