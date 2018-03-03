Під Радою сутички - є затримані і поранені

Копирайт изображения Artem Shevchenko Image caption Протестувальники палили шини

Українські медіа передають, що наметового табору біля Верховної Ради більше немає.

Згідно з повідомленнями, між протестувальниками та поліцією сталися сутички, є поранені з обох боків.

"Зараз усіх активістів, зокрема і людей з важкими травмами, забрали спецпризначенці", - повідомили на сторінці руху "Визволення" у Facebook.

За словами речника МВС Артема Шевченка, силовики прийшли до будівлі парламенту згідно з ухвалою суду - проводити слідчі дії "у рамках розслідування декількох кримінальних проваджень".

Одне з них стосується сутичок, що сталися 27 лютого і завершилися травмами кількох поліцейських, інше - подій під МЦКП у Києві.

Він додав, що слідчі знайшли на вулиці Грушевського два предмети, схожі на гранати.

ЗМІ повідомили, що загалом затримали кілька десятків людей.

На відео, які на своїх сторінках у Facebook опублікували рух "Визволення" і Семен Семенченко, видно, що протестувальники палили шини.

"Незважаючи на те, що вчора ми самостійно демонтували частину наметів із Маріїнського парку у зв'язку із проголосованим у першому читанні законопроектом про Антикорупційний суд, влада все одно вирішила діяти силою", - написали на сторінці "Визволення".

Копирайт изображения Artem Shevchenko Image caption В МВС кажуть, що у таборі знайшли предмети, які виглядають як гранати

Семен Семенченко стверджує, що табір взяли штурмом, хоча у поліції кажуть, що демонтаж містечка не є їхньою метою.

"Ніякого знесення, ніякого штурму. З самого ранку поліція проводила законні слідчі дії", - сказав у коментарі телеканалу "112 Україна" Артем Шевченко.

У соцмережах лунають заклики до киян - приходити до табору і "захистити його від спецпризначенців".

Наметовий табір під стінами Ради виник після великого протесту у жовтні, проте згодом більша частина активістів відмежувалася від нього.

Раніше цього тижня - після сутички з поліцією - відмежувалася і партія Міхеіла Саакашвілі "Рух нових сил", яка раніше брала активну участь у протестах.

Станом на суботу у таборі перебували кілька десятків активістів.