"Україну на коліна не поставлять" - що іще Порошенко сказав в Укратрансгазі?

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Україні вдалося покрити дефіцит газу - про це заявив президент Петро Порошенко під час наради на підприємстві "Укртрансгаз" з приводу, як повідомили в його адміністрації, спроби Росії і "Газпрому" зірвати передбачене контрактом постачання палива в Україну.

Він також сказав, що найгірше у цій ситуації вже позаду, і подякував українцям за солідарність.

Про що іще говорив президент у суботу?

Про стабілізацію

"Перше і головне - критична ситуація, яка виникла із постачанням газу у зв'язку зі спробою РФ і РАО "Газпром" зірвати виконання контракту на постачання газу в Україну, вже позаду", - сказав Петро Порошенко.

За його словами, станом на ранок суботи до України суттєво збільшили постачання газу з Європейського Союзу - з Польщі, Словаччини, Угорщини.

"Весь дефіцит станом на зараз повністю покритий", - додав президент, зазначивши, що зараз Україна має на 2 мільярди більше газу, ніж минулого року.

"На сьогоднішній день ми маємо стабілізовану ситуацію з газопостачанням. Ми маємо достатньо газу у підземних сховищах".

Про шантаж

Росії не вдалося спровокувати Україну і дестабілізувати ситуацію в енергетичній сфері, вважає український лідер.

"Часи газового шантажу Російською Федерацією нашої з вами держави вже в минулому. Ніхто Україну на коліна не поставить", - наголосив він.

"Дуже сподівалися росіяни, що Україна почне відбір газу з транзиту. Не дочекаються. Україна - надійний транзитер, надійна держава, надійний партнер", - також сказав президент.

За словами Петра Порошенка, транзит газу до ЄС забезпечили повністю.

Про солідарність

Президент заявив, що після заклику влади заощаджувати паливо, споживання газу скоротили із 205 мільйонів кубічних метрів на добу до 180 мільйонів.

"Я дуже дякую українцям за національну солідарність, яку вони проявили вчора, відгукнувшись на звернення щодо скорочення споживання газу", - сказав Петро Порошенко.

Зараз, за його словами, "система вже збалансована і стабілізована", а всі збитки компенсують.

Що сталося

Напередодні "Нафтогаз" закликав українців скоротити споживання газу, звинувативши російський "Газпром" у "створенні кризи".

У компанії пояснили, що газу в українських підземних сховищах "багато", але існують технічні обмеження у кількості газу, який можна підняти зі сховищ протягом доби.

У виникненні такої ситуації "Нафтогаз" звинуватив російський "Газпром" і заявив, що напередодні той на 20% знизив тиск у газопроводах на своєму боці та звів до мінімуму продаж газу іншим клієнтам.

"Мета - здійснити мрію або про "Україна замерзла", або про "Україна - ненадійний транзитер і відбирає газ,"- заявив "Нафтогаз".

Чому сталося

Перед тим "Газпром" відмовився постачати газ в Україну.

Це сталося по тому, як 28 лютого Стокгольмський арбітраж зобов'язав російського монополіста доплатити НАК "Нафтогаз України" 4,63 мільярда доларів за недопостачання узгоджених обсягів газу для транзиту.

"Газпром" же заявив, що арбітраж визнав основні положення контракту на закупівлю газу 2009-2019 року діючими і задовольнив більшу частину вимог російської компанії.

"За 15 хвилин до 1 березня, коли мало початись постачання російського газу, нам повідомили, що газу не буде. І зробили спробу повернути (передоплачені. - Ред.) кошти", - зазначив Петро Порошенко.

Що далі

У "Нафтогазі" зазначали, що критично важливо пережити 3-4 дні, поки в Україні не минуть холоди.

Гроші, які зобов'язав повернути Україні Стокгольмський арбітраж, "Газпром" заплатить "до останньої копійки", переконаний президент: "З цього приводу в мене немає жодного сумніву".

"З кишень українців це подорожчання витягуватися точно не буде", - додав він.

"Газпром" почав у Стокгольмському арбітражі процедуру розірвання контрактів на постачання і транзит газу з "Нафтогазом України" - про це у суботу повідомив заступник голови правління компанії Олександр Медведєв.