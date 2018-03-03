Гідрометцентр: сніг припиниться, але буде ожеледиця

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Завтра, 4 березня по всій території України буде хмарно, опади послабшають, повідомляє Укргідрометцентр.

У північній частині України вночі і на Лівобережжі прогнозують невеликий сніг. У східних регіонах, Полтавській, Сумській областях прогнозують помірний сніг, а на решті території істотних опадів не буде.

У "Київпастрансі" повідомили, що через погоду 3 березня громадський транспорт відхилився від розкладу.

"Приріст снігового покриву 10-17 см може призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць", - зазначили у КМДА.

Копирайт изображения DSNS Image caption У Києві на найбільш проблемних ділянках автошляхів (вул. Олени Теліги та вул. Академіка Заболотного), чергують пожежно-рятувальні автомобілі підвищеної прохідності.

Заступник голови КМДА Петро Пантелеєв запевнив, що комунальні служби прибирають сніг на дорогах, а також чистять будинки від обледенінь та бурульок.

За його словами, комунальники працювали вночі, аби "зі столичних вулиць і доріг вивезли 4622,5 т снігу".

Копирайт изображения dsns.gov.ua Image caption На Хмельниччині рятувальники допомагали водіям долати снігові замети та ожеледицю.

Рятувальники повідомили, що станом на 15 годину 3 березня, небезпечних метеорологічних явищ не спостерігають.

Копирайт изображения DSNS Image caption У Кіровоградській області рятувальники допомогли сімʼї дістатись до карети швидкої допомоги

"Невеликий сніг у Вінницькій, Івано-Франківській, Київській, Луганській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Чернігівській областях та м. Києві", - уточнили у ДСНС.

Копирайт изображения DSNS Image caption У Миколаївській області в 14 населених пунктах немає електрики

Там зазначили, що у Миколаївській області обмежили рух великовагового транспорту на ділянці між населеними пунктами Возсіятське та Капустіно (біля 80 км).

Аеропорти та морські торговельні порти працюють у штатному режимі, уточнили у ДСНС.