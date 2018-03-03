Гідрометцентр: сніг припиниться, але буде ожеледиця
Завтра, 4 березня по всій території України буде хмарно, опади послабшають, повідомляє Укргідрометцентр.
У північній частині України вночі і на Лівобережжі прогнозують невеликий сніг. У східних регіонах, Полтавській, Сумській областях прогнозують помірний сніг, а на решті території істотних опадів не буде.
У "Київпастрансі" повідомили, що через погоду 3 березня громадський транспорт відхилився від розкладу.
"Приріст снігового покриву 10-17 см може призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць", - зазначили у КМДА.
Заступник голови КМДА Петро Пантелеєв запевнив, що комунальні служби прибирають сніг на дорогах, а також чистять будинки від обледенінь та бурульок.
За його словами, комунальники працювали вночі, аби "зі столичних вулиць і доріг вивезли 4622,5 т снігу".
Рятувальники повідомили, що станом на 15 годину 3 березня, небезпечних метеорологічних явищ не спостерігають.
"Невеликий сніг у Вінницькій, Івано-Франківській, Київській, Луганській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Чернігівській областях та м. Києві", - уточнили у ДСНС.
Там зазначили, що у Миколаївській області обмежили рух великовагового транспорту на ділянці між населеними пунктами Возсіятське та Капустіно (біля 80 км).
Аеропорти та морські торговельні порти працюють у штатному режимі, уточнили у ДСНС.