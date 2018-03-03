Австралія: через лістерію у динях померли троє людей
Троє людей померли в Австралії, отруївшись динею, зараженою бактеріями лістерій.
Ще п'ятнадцять людей похилого віку захворіли на лістеріоз в австралійському штаті Новий Південний Уельс.
Саме там сталися перші два смертельні випадки, третя людина померла в штаті Вікторія.
Дітей, вагітних жінок і літніх людей застерігають не їсти дині, які продаються вже нарізаними.
В усіх 15-ти людей діагностували інфекцію після споживання канталупу, плоду родини гарбузових.
Влада штату радить не їсти дині, які придбали до 1 березня.
Вважають, що джерело спалаху лістеріозу виникло на фермі неподалік міста Гріффіт.
Після спалаху, який почався у січні, дині по всій Австралії вилучили з полиць супермаркетів.