Австралія: через лістерію у динях померли троє людей

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Троє людей померли в Австралії, отруївшись динею, зараженою бактеріями лістерій.

Ще п'ятнадцять людей похилого віку захворіли на лістеріоз в австралійському штаті Новий Південний Уельс.

Саме там сталися перші два смертельні випадки, третя людина померла в штаті Вікторія.

Дітей, вагітних жінок і літніх людей застерігають не їсти дині, які продаються вже нарізаними.

В усіх 15-ти людей діагностували інфекцію після споживання канталупу, плоду родини гарбузових.

Влада штату радить не їсти дині, які придбали до 1 березня.

Вважають, що джерело спалаху лістеріозу виникло на фермі неподалік міста Гріффіт.

Після спалаху, який почався у січні, дині по всій Австралії вилучили з полиць супермаркетів.