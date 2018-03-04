Вибори в Італії: хто може перемогти?

Копирайт изображения kremlin.ru Image caption Екс-прем'єр Сільвіо Берлусконі хоча й не може поки претендувати на офіційні посади через судимість, однак його політична сила має всі шанси отримати владу в Італії. На фото він та президент Росії Володимир Путін під час візиту до Криму у 2015 року.

У неділю в Італії пройдуть парламентські вибори, за результатами яких до влади в країні можуть прийти євроскептики та прихильники скасування санкцій проти Росії.

Водночас головні дискусії італійської виборчої кампанії точилися навколо тем імміграції та економіки.

Учасники виборів

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За прогнозами експертів, найбільше шансів на перемогу мають:

Коаліція за участі правоцентристської партії екс-прем'єра Сільвіо Берлусконі "Вперед Італіє!", антиіммігрантської партії "Ліга Півночі" та євросептиків "Брати Італії". Сам 81-річний Берлусконі до 2019 року не може бути обраним до парламенту чи займати державні посади через судимість за справою про шахрайство його холдингу Mediaset. Однак припускають, що він може стати "сірим кардиналом" у ймовірній провладній коаліції.

Популістський "Рух п'яти зірок", який пропонує загальний гарантований дохід для всіх італійців, що коштуватиме бюджету мільярди євро щороку. Водночас рух обіцяє зменшити державний борг країни.

Проєвропейська Демократична партія іншого екс-прем'єра Маттео Ренці, яка разом з трьома меншими політсилами утворила лівоцентристську коаліцію. Вони виступають за продовження співпраці з ЄС, що, на їхню думку, дозволить відновити економіку до того рівня, який був перед кризою 2008 року.

В останні тижні перед виборами соціологічні опитування заборонені, однак за даними дослідження SWG від 12-14 лютого найбільше голосів тоді набирала права коаліція Берлусконі - 35,2%, за "Рух п'яти зірок" готові були проголосувати 28,3% виборців, а за Демократичну партію та її союзників - 28,2%.

Близько третини виборців на той момент або не планували йти на вибори взагалі, або ж не визначилися з тим, за кого голосуватимуть.

Як прогнозують експерти, навряд чи хтось з учасників виборів зможе отримати чітку більшість у парламенті, тож політсилам доведеться домовлятися про парламентську коаліцію.

Санкції проти Росії

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption 31-річний лідер "Руху п'яти зірок" Луїджі ді Майо робить селфі з прихильником

"Рух п'яти зірок" та права коаліція, як відзначають оглядачі, цілком ймовірно, можуть виступити за перегляд політики Євросоюзу щодо економічних санкцій проти Росії за анексію Криму та причетність до конфлікту на Донбасі (що Кремль заперечує).

Екс-прем'єр Сільвіо Берлусконі у вересні 2015 року зустрічався з Путіним в Криму, а його партнери з "Ліги Півночі" уклали угоду про партнерство з "Єдиною Росією".

"Маттео Сальвіні, лідер "Ліги Півночі", та Сильвіо Берлусконі відкрито захоплюються російським президентом Путіним, і це може привести до зміни позиції Італії по санкціях проти Росії", - розповідав ВВС News Україна італійський юрист та міжнародник Дієго Доссена.

Економіка та імміграція

Копирайт изображения EPA Image caption Тисячі мігрантів потрапили морем до Італії за останні роки

Утім, головними темами виборів є економічна політика та проблема іммігрантів.

Через десять років після фінансової кризи 2008 року ВВП Італії все ще на 5,7% менший від докризового рівня.

У країні серйозні проблеми з безробіттям, особливо серед молоді.

Водночас з 2013 року у країну приїхало більше 600 тис мігрантів з Африки та Близького Сходу.

Італійські політики вважають це одним з факторів погіршення економічної ситуації.

Сільвіо Берлусконі назвав приїзд багатьох нелегальних іммігрантів "соціальною бомбою уповільненої дії" й виступив за масові депортації.

Виборча кампанія супроводжувалася акціями прихильників та противників жорсткої антиімміграційної політики.

Перші результати екзитполів мають з'явитися одразу після закриття виборчих дільниць в Італії у неділю ввечері.

А офіційні підсумки виборів очікуються у понеділок зранку.