Поліція: затримані на колінах - не приниження, а тактика безпеки

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У поліції заявили, що не принижували затриманих у наметовому таборі біля Верховної Ради, коли поставили їх на коліна, а забезпечували безпеку правоохоронців таким чином.

Сутички

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У суботу поліція прийшла до наметового містечка, за її словами, "проводити слідчі дії" через попередні конфлікти. Активісти чинили опір та палили шини, після чого сталися нові сутички, внаслідок яких кілька десятків людей були затримані, а наметове містечко - демонтоване.

У соцмережі потрапило фото, на якому видно, як спецпризначенці поставили на коліна кількох затриманих.

Копирайт изображения МВС Image caption Під час сутичок загорілося кілька наметів, згодом вогонь загасили

Це викликало масову критику дій правоохоронців як надмірно жорстоких. Їх також порівнювали з поведінкою розформованого підрозділу "Беркут" під час Євромайдану у 2013-2014 роках.

У неділю на критику відреагував речник МВС Артем Шевченко:

"Щодо зойків про нібито приниження затриманих. Нетривале перебування затриманого на колінах перед посадкою до транспорту це - ніяке не приниження, а загальновживана поліцейськими різних країн тактика забезпечення особистої безпеки співробітника шляхом приведення затриманого у підконтрольне становище, яке виключає можливість раптового нападу на нього", - написав він у Facebook.

Речник МВС пояснив - "щоб не тримати на холодній погоді затриманих лежачи на снігу обличчям вниз, було обрано такий спосіб контролю" й людям "дозволяли спілкуватися, курити і не били".

До допису він додав кілька фото з протестів у різних країнах, на яких затримані поліцією люди перебувають у схожому становищі.

"Ступінь жорсткості дій поліції не була надмірною", - констатував Артем Шевченко, який нагадав про попередні конфлікти між активістами і правоохоронцями, зокрема вибух бойової гранати біля Верховної Ради 31 серпня 2015 року, внаслідок чого загинуло четверо нацгвардійців.

Критика

"Я перепрошую, а ось це навіщо? Це в яких інструкціях прописано - ставити затриманих на коліна і позувати на камери, тримаючи людей за комір як худобу?!", - написав у суботу депутат Мустафа Найєм, який раніше був залучений до запуску нової патрульної поліції у кількох містах.

"До чого було стільки зусиль, публічної роботи і розмов, якщо одна така фотографія підриває всю цю тендітну конструкцію і навіває спогади звірств чотирирічної давності?!" - додав депутат.

Він пообіцяв провести спеціальне розслідування ситуації через механізми парламентського контролю (депутати мають право робити відповідні запити до державних установ).

Мустафа Найєм також закликав парламентські фракції викликати керівництво МВС для звітування щодо подій у суботу.

Київська прокуратура порушила провадження перевищення влади поліцейськими. Тривають перевірки.

Представник офісу Омбудсмана Богдан Крикливенко написав у Facebook, що внаслідок конфліктів постраждало 13 активістів. У них, зокрема, були розбиті голови, одній людині довелося робити операцію.

Копирайт изображения Укрінформ Image caption Кілька людей отримали травми голови внаслідок сутичок

А у МВС заявили, що через бійку постраждали і семеро правоохоронців.

Більше ста осіб доправили до відділків поліції у статусі свідків, додав Богдан Крикливенко. Щодо чотирьох людей оформили протоколи про "дрібне хуліганство".

Згодом їх всіх відпустили.

Копирайт изображения МВС Image caption У поліції кажуть, що внаслідок сутичок постраждало кілька їхні працівників

Також повідомляється про те, що у наметах виявили кілька бойових гранат та "Коктейлі Молотова". Протестувальники кажуть, що ніякої зброї у таборі не було.

Наметове містечко принило існування, через вулицю Грушевського відновили рух авто.