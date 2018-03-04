Активний циклон принесе вітер і мокрий сніг

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Укргідрометцентр у неділю попереджає про негоду в Україні через рух активного циклону.

У південних, східних, більшості центральних областей очікується сильний сніг з переходом в дощ, налипання мокрого снігу, ожеледь.

У Житомирській, Вінницькій, Київській, Чернігівській, Сумській областях та Карпатах - сильний сніг, хуртовини.

Крім того, в карпатських горах існує серйозна небезпека лавин.

Також попереджають про сильний вітер у Києві та по всій країні (15-20 м/с) та ожеледицю на дорогах.

У ДСНС припускають, що така погода може порушити графік роботи транспорту та пошкодити електромережі.

Водночас синоптик Наталія Діденко написала у Facebook, що, за її даними, погіршення погодних умов не буде надто критичним.

"Так, сьогодні ще старий циклон, який вже змістився далеко на північний схід, буде вивертатися і зачепить з обіду північну частину (не області, а частину) України", - відзначила вона.

"У Києві ось це теперішнє сонце надалі зміниться хмарами і снігом, залишками циклону. Плюс, я вже згадувала, сильний вітер. Якщо збираєтесь сьогодні в другій половині дня кудись чимчикувати - візьміть це до уваги", - додала синоптик.

У понеділок, за прогнозами Гідрометцентру, морозна погода збережеться по всій Україні, однак опади не очікуються.

Морози загалом ще збережуться кілька днів.

"Вдень - лише вдень 6-го березня - почне несміливо теплішати, 7-го березня виліземо з морозу вже впевненіше, хоч і з опадами, а далі - вже по-людськи буде тепло", - додає Наталія Діденко.

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