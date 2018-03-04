Війна мит: Трамп погрожує ввести податок на європейські авто

Копирайт изображения Getty Images Image caption Президент США заявив про можливе введення податку на імпорт авто з Європи

Війна мит, яку розпочав у своїх заявах президент США Дональд Трамп з торговими партнерами, вийшла на новий рівень. Тепер американський президент заявив про введення податку на імпорт авто з Європи.

Словесна війна Трампа з міжнародними торговими та фінансовими об'єднаннями почалася ще в четвер. Приводом для неї стала обіцянка американського президента ввести 25-відсоткові мита на імпорт сталі та 10-відсоткові - на імпорт алюмінію.

Це викликало жорстку реакцію з боку МВФ та СОТ, а також торгових партнерів США.

Журналісти пишуть, що керівники торговельних департаментів Євросоюзу у відповідь думають про введення 25-відсоткових мит на імпортовані з США товари, що може обійтися американським виробникам приблизно в 3,5 млрд доларів.

Заява Трампа

В суботу у своєму Twitter президент США написав: "Якщо ЄС хоче ще більше збільшити свої й без того величезні тарифи та бар'єри для американських компаній, які там працюють, ми просто введемо податок на їх автомобілі, які вільно ввозяться в США".

За його словами, європейська сторона приймає такі заходи, коли американські авто та інші товари "там продавати неможливо". "Це величезний дисбаланс в торгівлі!", - додав він.

Заяви про введення мит відповідають політиці Трампа "Америка понад усе", а також його заявам про невигідні торгові відносини з іншими країнами.

Міністерство торгівлі США рекомендувало ввести нові мита ще в лютому, аргументуючи такий крок наявністю з торговому законодавстві пунктів про захист національних інтересів, які раніше не застосовувались.

Копирайт изображения AFP/GETTY IMAGES Image caption Заяви про введення мит відповідають політиці Трампа "Америка понад усе"

А в січні американський президент оголосив плани ввести мита на імпорт в США сонячних батарей та пральних машин.

Хто постраждає?

Зараз США - величезний ринок збуту європейських авто. Туди відправляють чверть всіх вироблених в ЄС автомобілів. А об'єми їх продажу в США оцінюють в 237 млрд доларів на рік.

Приблизно половина автомобілів, які експортуються Євросоюзом в США, виробляє Німеччина. Таким чином саме ця країна може найбільше постраждати від введення мит. При цьому німецькі автоконцерни виробляють авто і на своїх заводах в США, створюючи робочі місця в країні.

Міжнародна реакція

МВФ заявив, що й інші країни можуть так само, як і США, вимагати жорсткі торговельні обмеження для захисту національних інтересів.

Копирайт изображения AFP Image caption МВФ заявив, що й інші країни можуть вимагати торговельні обмеження для захисту національних інтересів

А генеральний директор Світової організації торгівлі Роберто Азеведо підкреслив, що "торгова війна нікому не потрібна".

Канада заявила, що введення мит може привести до проблем по обидві сторони кордону. Прем'єр-міністр цієї країни Джастін Трюдо назвав таку ситуацію неприйнятною. "Я впевнений, що ми, як і раніше, зможемо захистити канадську промисловість", - сказав він журналістам.

Окрім Канади, ввести мита до американських товарів у відповідь готові Бразилія, Мексика та Японія.

Чи корисні торгові війни?

Тео Леггетт, кореспондент BBC з питань бізнесу

Якби торгові війни дійсно були корисними й в них легко було перемогти, то СОТ, скоріше за все б, не існувала.

Більшість країн вважають, що переговори найкраще проводити, а суперечки вирішувати, базуючись на єдиних для всіх правилах. Введення торгових бар'єрів за принципом "око за око" може завдати шкоди компаніям з обох сторін.

Але це навряд турбує Дональда Трампа. Його риторика в передвиборчій кампанії значною мірою спиралась на певну загрозу традиційним галузям американської промисловості з боку іноземних підприємств, які грають не за правилами. І він продовжує цю лінію.

І навряд вище сказане турбує сталеливарників Пенсильванії та Індіани. Їх турбує їхнє майбутнє, перш за все, робочі місця. І багато з них скоріше за все, вітають заяви Дональда Трампа.

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