В Україні з газом вже все добре, навчання відновлять з понеділка

Ситуація з газопстачанням в Україні стабілізувалася, повідомив президент Петро Порошенко у своєму Facebook.

Глава "Нафтогаз-Україна" Андрій Коболєв повідомив ВВС News Україна, що ситуація стабілізувалася за рахунок поставок з ЄС. "Ми закупили додаткові обсяги у наших традиційних контрагентів. Частину поставляє польська PGNiG", - каже керівник компанії.

Кром того, за його словами, дещо зменшилося споживання газу в країні.

Навчальний процес відновлюють

Радник міністра енергетики та вугільної промисловості Максим Білявський повідомив, що кризовий комітет запропонував відновити навчальний процес в країні з п'ятого березня.

А Міністерство освіти оприлюднило заяву, в якій повідомило про вирішення проблеми з газопостачанням та відновлення роботи навчальних закладів в понеділок.

"Беручи до уваги рішення кризового комітету, Міністерство освіти і науки України надіслало відповідний лист-роз'яснення усім вишам, а також місцевим органам самоврядування, у сфері управління яких знаходяться інші заклади освіти", - повідомляє міністерство.

Що каже "Нафтогаз"?

А "Нафтогаз" тим часом дякує українцям за участь в кампанії #прикрути і закликає продовжувати економити до шостого березня.

Компанія також заявила, що газотранспортна система України повністю збалансована і працює в штатному режимі.

"Наразі падіння тиску в магістральній системі газопроводів, що виникло через недотримання "Газпромом" контракту як на постачання так і транзит газу територією України, повністю зупинено завдяки збільшенню обсягів імпорту газу з європейського напрямку", - заявив "Нафтогаз".

Компанія каже, що не отримувала від "Газпрому" жодних документів стосовно наміру розірвати контракти на постачання та транзит газу. "Діючі контракти не передбачають можливості їх розірвання в односторонньому порядку", - заявляє "Нафтогаз".

Копирайт изображения Facebook "Нафтогазу" Image caption "Нафтогаз" дякує українцям за участь в кампанії #прикрути

Що стосується транзиту газу до ЄС, то українська газотранспортна система продовжує це робити, незважаючи на систематичні порушення російською стороною контрактних нормативів тиску у системі.

Андрій Коболєв повідомив, що "Нафтогаз" підтримав ініціативу МЗС України та Єврокомісії щодо тристоронніх переговорів.

"Досвід останніх чотирьох років показує, що це ефективний механізм. "Газпром" суттєво залежить від своїх доходів від продажу газу в ЄС", - каже він в коментарі BBC News Україна.

Позиція "Газпрому"

У п'ятницю "Газпром" заявив про "початок розірвання контрактів" на постачання і транзит газу з "Нафтогазом".

За словами голови правління російської компанії Олексія Міллера, рішення арбітражу суттєво порушило баланс інтересів сторін за контрактами: "Стокгольмський арбітраж, керуючись подвійними стандартами, прийняв асиметричне рішення за контрактами на постачання і транзит газу з НАК "Нафтогаз України ".

Копирайт изображения УНІАН Image caption "Газпром" хоче розірвати контракт з "Нафтогазом"

"Арбітри аргументували своє рішення різким погіршенням стану української економіки. Ми категорично проти того, щоб за наш рахунок вирішувалися економічні проблеми України. В такій ситуації продовження дії контрактів для "Газпрому" є економічно недоцільним і невигідним", - додав пан Міллер.

В свою чергу в Україні заявили, що контрактами не передбачено право їх розірвання в односторонньому порядку. Президент Петро Порошенко пояснив заяву "Газпрому" "небажанням виконувати свої контрактні зобов'язання".

За його словами, як тільки настає холод, російська сторона в черговий раз робить спроби "використовувати поставки газу як механізм політичного тиску". "Це не пройде", - сказав український президент.

Занепокоєна Єврокомісія

Європейська комісія стурбована ситуацією із поставками газу з Росії та закликає обидві сторони підтвердити статус надійних постачальника та країни-транзитера газу.

Відповідну заяву віце-президента Єврокомісії Мароша Шефчовича оприлюднили на сайті Європейської комісії.

У повідомленні йдеться: "Комісія закликає всі зацікавлені сторони, компанії і відповідні міністерства України і Росії знайти негайні рішення у відповідності до ухвали Стокгольмського арбітражного трибуналу. Важливо, щоб і Росія, і Україна підтвердили свої позиції надійного постачальника і країни-транзитера газу, як це відбувалося в останні роки".

Єврокомісія знову готова очолити тристоронній переговірний процес між Україною та Росією.

Історичне рішення

28 лютого Стокгольмський арбітраж зобов'язав "Газпром" доплатити "Нафтогазу" 4,63 млрд доларів за недопоставку узгоджених обсягів газу для транзиту.

За результатами двох арбітражних суперечок між компаніями на поставку і транзит газу "Газпром" повинен доплатити "Нафтогазу" 2,56 млрд доларів.

Копирайт изображения AFP/GETTY IMAGES Image caption "Газпром" відмовився постачати "Нафтогазу" газ в березні

Першого березня пан Коболєв повідомив, що після рішення у Стокгольмі "Газпром" зобов'язаний постачати в Україну певні обсяги газу. І українська компанія вже зробила передплату.

Однак, за його словами, порушуючи вимоги контракту та попередні домовленості, російська компанія повернула ці гроші та відмовилася постачати газ в Україну.

В результаті таких дій "Газпрому" в Україні виник дефіцит газу.

Саме тому на засіданні РНБО запропонували ввести в дію спеціальний план, який передбачає режим економії споживання газу.

Президент звернувся до керівника "Нафтогазу", генпрокурора, міністра юстиції та глави МЗС терміново опрацювати план спільних дій на випадок, якщо "Газпром" не виконає рішення Стокгольмського арбітражу.

Копирайт изображения Фото прес-служби президента

В свою чергу в "Газпромі" підтвердили, що дійсно отримали гроші від "Нафтогазу" за березневі поставки газу, але повернули їх через непогоджену додаткову угоду до чинного газового контракту.

Стежте за нами в Telegram! Ми щодня надсилаємо добірку найкращих статей.