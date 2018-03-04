В Німеччині є коаліція: Меркель знову формуватиме уряд

Копирайт изображения AFP Image caption В Німеччині нарешті сформували коаліцію

Канцлер Ангела Меркель вже вчетверте буде формувати уряд в Німеччині.

Німецькі соціал-демократи дали згоду на "велику коаліцію" з партією Меркель. Таким чином, це дозволило вийти з глухого кута, який тривав в Німеччині п'ять місяців після виборів у вересні.

Серед соціал-демократів тривали суперечки: керівництво партії підтримувало створення коаліції, а радикальне молодіжне крило було проти.

Однак голосування показало, що 66% членів партії виступили за відновлення коаліції. Голоси рахували всю ніч в штаб-квартирі соціал-демократів у Берліні.

Пані Меркель, яка знаходиться при владі в Німеччині вже 12 років, привітала соціал-демократів та заявила, що з нетерпінням очікує спільної роботи.

Виконуючий обов'язки керівника Соціал-демократичної партії Олаф Шольц заявив: "Тепер у нас з'явилася ясність. Соціал-демократична партія увійде в склад наступного уряду".

Пані Меркель ще доведеться зіштовхнутись з цілим рядом проблем, серед яких і протидія націоналістичної партії "Альтернатива для Німеччини".

Антиіммігрантська партія вперше пройшла в бундестаг у вересні, отримавши 12% голосів, а зараз складає найбільшу опозиційну групу.

Соціал-демократи на цих виборах отримали найгірший в історії результат. Багато хто вважає, що причина - якраз співпраця з партією Меркель.

Очолювані Меркель християнські демократи втратили 65 місць в парламенті після останніх виборів. З того часу лідер партії намагалась безуспішно сформувати альянс з ліберальними Вільними демократами та Партією зелених.

Завершення періоду невизначеності стане полегшенням для Європейського союзу, на який Німеччина з її сильною економікою суттєво впливає.

В Україні привітали домовленість про створення коаліції в Німеччині. Президент Петро Порошенко сподівається на продовження політичної підтримки України з боку нового федерального уряду.