Сирія: жителі рятуються від бомбардувань у Східній Гуті

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Жителі Східної Гути у передмісті сирійської столиці Дамаска змушені рятуватися через гуманітарні коридори.

Сирійська армія наступає з декількох напрямків на анклав, який утримують повстанці, і вже захопила чверть цієї території. Про це повідомляють правозахисники.

Під час запеклих боїв у цьому районі, які тривають з 18 лютого, загинули понад 600 людей, серед них багато дітей.

П'ятигодинне перемир'я, яке ухвалила Рада Безпеки ООН не допомогло полегшити становище населення.

США звинуватили Москву в причетності до вбивств цивільних у Сирії.

За інформацією Білого дому, російські літаки бомбардували Східну Гуту, попри резолюцію ООН про припинення вогню.

Як уточнили в Білому домі, російські літаки наприкінці лютого здійснювали щонайменше по 20 бойових вильотів на день до Дамаска і Східної Гути, з аеродрому Хмеймім.

Автоколона ООН з гуманітарною допомогою так і не дісталася анклаву. ООН заявила, що подібне "колективне покарання" цивільних є неприйнятним.

Копирайт изображения AFP Image caption На фото від 4 березня 2018 року, видно руйнування району Східної Гути

Співробітники ООН підтвердили, що їм не вдалося отримати від сирійських офіційних осіб дозволу на пропуск 40 вантажівок із продовольством до міста Дума, поблизу Дамаска.

"Ми спостерігаємо за продовженням протистоянь, загибеллю населення, зростанням голоду та лікарень, які стають цілями обстрілів", - заявив координатор ООН з гуманітарної допомоги Панос Мумціс.

В анклаві під обстрілами перебувають біля 393 тисяч людей.

Джерела сирійської опозиції і журналісти повідомляють, що сотні цивільних тікають із міста Бейт-Сава, що розташоване на півдні від Думи, рятуючись про бомбардувань.

У районі Бейт-Сава тривають важкі бої між урядовими силами та ісламістами угрупування "Джейш-аль-Іслам", які контролюють місто. Їх підтримують члени джихадистського альянсу "Хайят Тахрір аш-Шам", які раніше були союзниками "Аль-Каїди" у Сирії.

Також є інформація, що сирійська армія намагається розділити анклав на двоє.

Копирайт изображения AFP Image caption В анклаві під обстрілами перебувають біля 393 тисяч людей.

Сирійські державні телеканали повідомляють, що наступ ведуть за кількома напрямками й що армія зайняла кілька сіл у східній частині анклаву. За цими ж даними, армія перебуває у трьох кілометрів від міста Дума.

Президент США Дональд Трамп і прем'єр-міністр Британії Тереза Мей у неділю під час телефонної розмови погодилися, що Сирія і Росія, яка її підтримує, відповідальна за страждання цивільних, повідомила канцелярія британського прем'єра.

Лідери двох країн наполягають на тому, що Росія має вжити негайних заходів, аби переконати Дамаск припинити обстріли анклаву.