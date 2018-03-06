Чому в Європі гинуть жуки?

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Зникнення вікових дерев по всій Європі призводить до вимирання жуків, повідомили у новому звіті Міжнародного союзу зі збереження природи.

Там зазначили, що майже п'ята частина (18%) жуків перебуває під загрозою вимирання.

Жуки відіграють важливу роль у природних процесах, таких як гниття та переробка поживних речовин.

Вони також є важливим харчовим джерелом для птахів та ссавців, а деякі з них беруть участь у запилюванні.

Копирайт изображения CHEVAILLOT Image caption Жуками харчуються птахи та ссавці

"Деякі види жуків живуть у деревах, які ростуть сотні років. Саме тому треба зосередити увагу на довгострокових стратегіях захисту старих дерев у різних європейських ландшафтах", - повідомила Джейн Смарт, директор Міжнародного союзу охорони природи.

Лісозаготівля, вирубування дерев та їхня обробка призводить до того, що жуки вимирають. Серед інших загроз - розвиток урбанізації, туризму та збільшення кількості пожеж у Середземноморському регіоні.

Автори доповіді радять розробити плани із захисту старих дерев, сухостоїв, лісів, пасовищ, садів та міських територій.

Крім того, вони радять проводити інвентаризацію старих дерев у всіх європейських країнах.