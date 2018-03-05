Хто стоїть за підпалами угорського товариства в Ужгороді?

Копирайт изображения Національна поліція Image caption Затримання причетних до підпалу Товариства угорської культури в Ужгороді

Національна поліція стверджує, що розкрила обидва напади на Товариство угорської культури в Ужгороді. Затримано п'ятеро людей, ймовірний організатор - у розшуку.

У неділю оперативники затримали трьох людей, причетних до нападу на угорський центр 27 лютого. Одного чоловіка затримали у Черкасах, ще двох - у Кропивницькому.

Копирайт изображения Національна поліція

"Також встановлено можливого керівника нападів, його оголошено у розшук", - повідомив голова Нацполіції Сергій Князєв.

Іноземний слід

До першого підпалу центру 4 лютого причетні громадяни Польщі, твердить пан Князєв.

Їх особи встановили закарпатські поліцейські, а затримали - польські правоохоронці у Варшаві.

"Суд Польщі обрав їм запобіжний захід 90 діб тримання під вартою. Зараз при підтримці Генеральної прокуратури вирішуємо питання щодо допиту затриманих", - повідомляє очільник Нацполіції.

Голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль каже, що організатор - з Придністров'я. Одразу після вчинення злочину він повернувся додому. На версією пана Москаля, за підпалами стоїть ФСБ Росії.

Очільник МЗС України Павло Клімкін також вважає, що до інцидентів причетна Росія.

Пропустити Twitter допис , автор: @PavloKlimkin Дякую поліції за активу роботу в Закарпатті. Всюди стирчать російські вуха, «привіт» всім, хто спекулював на містичних антиугорських настроях. Не виключаю, що на цьому спроби дестабілізації не закінчаться. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 5 березня 2018 р.

Історія підпалів

Перша спроба підпалу відбулася вночі 4 лютого. Зловмисники кинули пляшку із запальною сумішшю у вікно будівлі спілки угорців.

Пізніше Геннадій Москаль повідомив, що підозрювані встановлені - це громадяни Польщі. Він вважає, що поляків використали російські спецслужби.

"На початку лютого російські спецслужби використали для підпалу офісу товариства угорської культури Закарпаття громадян Польщі, членів праворадикальної проросійської організації "Фаланга", а тепер використовують наче сліпих кошенят дешевих політичних маргіналів із Тячівського району", - написав він на своєму сайті.

У Раді Федерації Росії відкинули ці звинувачення.

Керівник комісії з інформаційної політики Олексій Пушков заявив, що таким заявам української влади "про причетність російської сторони" до підпалів ніхто не вірить.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Наслідки пожежі в офісі Товариства угорської культури Закарпаття в Ужгороді 27 лютого 2018 року

Друга спроба підпалу Товариство угорської культури в Ужгороді сталася в ніч на 27 лютого.

В офіс організації кинули пляшку із запальною сумішшю. Через цей інцидент посла України викликали в угорське МЗС.

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Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив про "замовний зовнішній слід" у черговому підпалі Товариства угорської культури в Ужгороді.

Також у минулий вівторок з'явилася спільна заява Закарпатської ОДА та Товариства угорської культури Закарпаття.

"Ці провокації не мали й не матимуть жодного успіху, вони тільки згуртовують українців і угорців, а також представників інших національностей, які проживають на Закарпатті в мирі", - йдеться у ній.