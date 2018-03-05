У Британії можливо отруїли колишнього російського розвідника

Копирайт изображения Associated Press Image caption У Росії полковник Скрипаль був засуджений у 2006 році до 13 років ув'язнення

Колишній офіцер російської розвідки Сергій Скрипаль, якого у РФ засудили за шпигунство на користь Британії, потрапив до лікарні у критичному стані.

Як повідомляють у поліції 66-річний чоловік був доставлений разом із 30-річною жінкою.

Їм стало зле після вживання невідомої речовини у торговому центрі Малтінгс британського міста Солсбері.

Обоє зараз перебувають в реанімації районної лікарні Солсбері.

У торговому центрі та госпіталі, де імовірно могли бути сліди отрути, спеціальні служби провели дезінфекцію.

Свідки розповіли BBC, що побачили пару на лавці біля входу в магазин.

"Чоловік безпорадно махав руками, в очах була пустота. Жінка сперлася на нього, наче заснула, очевидно вона втратила свідомість. Вони були явно не в собі", - розповіла свідок.

Вілтширська поліція заявила, що пара не мала видимих травм, але була виявлена без свідомості.

"Оскільки ми все ще перебуваємо на початковому етапі розслідування, ми не можемо встановити відбувся злочин, чи ні," - заявив представник поліції.

Сергій Скрипаль отримав притулок у Британії після обміну шпигунами між США та Росією у 2010 році.

Тоді чотирьох ув'язнених у Росії обміняли на 10 шпигунів США.

У РФ полковник Скрипаль був засуджений у 2006 році до 13 років ув'язнення.

Його звинуватили у передачі британській розвідці МІ-6 даних про російських розвідників, які працювали під прикриттям у Європі.

У Росії заявили, що їхній колишній агент отримав 100 000 доларів за інформацію, яку він постачав з 1990-х років.

Екс-полковник начебто визнав себе винним та співпрацював зі слідчими.