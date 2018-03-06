ЮНІСЕФ: Кількість дитячих шлюбів зменшується

Копирайт изображения Getty Images Image caption Освіта для дівчат допомагає зменшити кількість дитячих шлюбів

У всьому світі значно зменшується кількість дитячих шлюбів. Про це повідомляють у дитячому фонді ООН.

За останні десять років вдалося запобігти 25 мільйонам дитячих шлюбів - такі дані наводять в ЮНІСЕФ.

Нині одна з п'яти дівчат одружується у віці до 18 років, а десятиліття тому - одна з чотирьох.

Найбільше скорочується кількість ранніх шлюбів у країнах Південної Азії, повідомляють в ЮНІСЕФ.

В Індії цього вдалося досягти завдяки наданню кращої освіти дівчатам, а також шляхом оприлюднення інформації про шкоду для дітей від ранніх шлюбів.

Агентство повідомляє, що найгіршою була ситуація в Африці, але навіть в Ефіопії вдалося скоротити рівень дитячих шлюбів на третину.

Попри втішну тенденцію Аджай Малхотра, головний гендерний радник ЮНІСЕФ, зазначає, що "нам доведеться пройти довгий шлях".

"Коли дівчинка змушена вийти заміж у дитячому віці, вона відразу стикається з наслідками, а згодом додаються ще й довгострокові наслідки", - каже пані Малхотра.

"Її шанси закінчити школу знижуються, а от шанси зазнати жорстокого поводження від чоловіка чи отримати ускладнення під час вагітності - зростають. Також є величезні соціальні наслідки та підвищений ризик розвитку бідності між поколіннями", - додає вона.

У доповіді зазначено, що тягар дитячого шлюбу перемістився до Африки на південь від Сахари.

В ЮНІСЕФ зазначають, що приблизно один з трьох дитячих шлюбів зараз припадає на Африку на південь від Сахари, у порівнянні одним на п'ять десять років тому.

Світові лідери заприсяглись покласти край дитячим шлюбам до 2030 року - це одна з цілей сталого розвитку ООН.

Пані Малхотра зазначила, що для досягнення цієї мети необхідно активізувати зусилля, "щоб не дати вкрасти дитинство у мільйонів дівчаток через цю руйнівну практику".