Біля Австралії знайшли авіаносець США часів Другої світової

Копирайт изображения PAUL G. ALLEN Image caption "Лексінгтона" затопили під час боїв у Кораловому морі

Біля узбережжя Австралії знайшли залишки американського авіаносця "Лексінгтон", що затонув під час Другої світової війни.

Вже 76 років "Лексінгтон" лежить на глибині майже в три км у Кораловому морі, приблизно за 800 км від східного узбережжя Австралії.

Корабель затопили під час битви в Кораловому морі, яка тривала з 4 до 8 травня 1942 року. Під час боїв загинули понад 200 членів екіпажу.

Військово-морські сили США підтвердили, що авіаносець знайшла команда під керівництвом співзасновника Microsoft Пола Аллена.

На зображеннях помітно, що рештки авіаносця у гарному стані.

"Лексінгтона" - разом з 11-ма із 35-ти його літаків - у неділю знайшла компанія Vulcan пана Аллена.

Пропустити Twitter допис , автор: @PacificCommand An exciting announcement regarding USS Lexington (CV-2)!



Though Lexington was lost in the Battle of the Coral Sea, the valiant efforts of her men crippled IJN carriers Shōkaku and Zuikaku so that they were unable to take part at Midway, setting the stage for an Allied victory. https://t.co/KaAPsOtRqO — U.S. Pacific Command (@PacificCommand) 5 березня 2018 р.

Адмірал Гаррі Гарріс, глава Тихоокеанського Командування Збройних сил США, високо оцінив знахідку.

"Як син бійця, який вцілів під час боїв за участі "Лексінгтона", я вітаю Пола Аллена та екіпаж дослідницького судна за знайдення "Леді Лекс" ("Леді Лекс" - скорочено від "Лексінгтона" - Ред.), - сказав він у вівторок.

Копирайт изображения PAUL G. ALLEN Image caption На авіаносці знаходилось 35 літаків

Битву на Кораловому морі вважають ключовим моментом у припиненні наступу Японії в Тихому океані під час Другої світової війни.

"Лексінгтона" затопили американські сили після того, як в нього влучило кілька японських торпед та бомб.

ВМС США повідомили, що 216 членів екіпажу загинули після нападу на корабель. Понад дві тисячі людей вдалося врятувати.

Підіймати авіаносець не будуть, оскільки у ВМС США вважають, що це військова могила.

Копирайт изображения PAUL G. ALLEN

"Лексінгтон" перебував у нашому списку пріоритетів, оскільки він був одним з основних кораблів, втрачених під час Другої світової війни", - заявив речник компанії Vulcan Роберт Крафт.

На знімках з морського дна видно табличку та зброю "Лексінгтона". Деякі з літаків судна також дуже добре збереглися.