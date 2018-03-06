Біля Австралії знайшли авіаносець США часів Другої світової

  • 6 березня 2018
The Lexington name plate of the WW2 aircraft carrier Копирайт изображения PAUL G. ALLEN
Image caption "Лексінгтона" затопили під час боїв у Кораловому морі

Біля узбережжя Австралії знайшли залишки американського авіаносця "Лексінгтон", що затонув під час Другої світової війни.

Вже 76 років "Лексінгтон" лежить на глибині майже в три км у Кораловому морі, приблизно за 800 км від східного узбережжя Австралії.

Корабель затопили під час битви в Кораловому морі, яка тривала з 4 до 8 травня 1942 року. Під час боїв загинули понад 200 членів екіпажу.

Військово-морські сили США підтвердили, що авіаносець знайшла команда під керівництвом співзасновника Microsoft Пола Аллена.

На зображеннях помітно, що рештки авіаносця у гарному стані.

"Лексінгтона" - разом з 11-ма із 35-ти його літаків - у неділю знайшла компанія Vulcan пана Аллена.

Адмірал Гаррі Гарріс, глава Тихоокеанського Командування Збройних сил США, високо оцінив знахідку.

"Як син бійця, який вцілів під час боїв за участі "Лексінгтона", я вітаю Пола Аллена та екіпаж дослідницького судна за знайдення "Леді Лекс" ("Леді Лекс" - скорочено від "Лексінгтона" - Ред.), - сказав він у вівторок.

Копирайт изображения PAUL G. ALLEN
Image caption На авіаносці знаходилось 35 літаків

Битву на Кораловому морі вважають ключовим моментом у припиненні наступу Японії в Тихому океані під час Другої світової війни.

"Лексінгтона" затопили американські сили після того, як в нього влучило кілька японських торпед та бомб.

ВМС США повідомили, що 216 членів екіпажу загинули після нападу на корабель. Понад дві тисячі людей вдалося врятувати.

Підіймати авіаносець не будуть, оскільки у ВМС США вважають, що це військова могила.

Копирайт изображения PAUL G. ALLEN

"Лексінгтон" перебував у нашому списку пріоритетів, оскільки він був одним з основних кораблів, втрачених під час Другої світової війни", - заявив речник компанії Vulcan Роберт Крафт.

На знімках з морського дна видно табличку та зброю "Лексінгтона". Деякі з літаків судна також дуже добре збереглися.

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