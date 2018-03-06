Потепління на півострові: Кім Чен Ин вперше зустрів делегацію Південної Кореї

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Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин вперше зустрівся з делегацією Південної Кореї, повідомило державне інформаційне агентство КНДР.

Досі він ні разу не зустрічався з офіційними представниками південнокорейського уряду та й взагалі рідко приймав у себе іноземців.

Посланники південнокорейського президента Мун Чже Іна передали лідеру КНДР лист із пропозицією провести саміт та отримали принципову згоду.

Після цих переговорів Кім Чен Ин запросив делегацію на вечерю, де також за столом сиділи його дружина та сестра.

Агентство повідомляє, що переговори пройшли в "теплій атмосфері, переповненій любов'ю до співвітчизників".

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До делегації Південної Кореї, яку відправили в Пхеньян, увійшли десять чиновників, в тому числі керівники спецслужб. Очолив її керівник управління нацбезпеки при президенту Південної Кореї.

Поки що невідомо, чи обговорювали на зустрічі ядерну та ракетну програму КНДР. Про зміст переговорів ЗМІ не повідомляють.

За кілька днів південнокорейські посланники будуть у Вашингтоні. Очікують, що вони проінформують адміністрацію США про переговори з Кім Чен Ином.

Про потепління стосунків між двома Кореями, які більш ніж півстоліття знаходяться в стані війни, заговорили перед зимовою Олімпіадою.

США висловили обережний оптимізм з приводу контактів Південної Кореї та КНДР та заявили, що прямих офіційних переговорів з Північною Кореєю не буде, доки та не відмовиться від ядерної зброї.

Останній раз офіційні особи Південної Кореї відвідували Пхеньян у 2007 році при Кім Чен Ірі. Його син і наступник, який прийшов до влади у 2011 році, ще ні разу не приймав в себе таку делегацію.