В Австралії знайшли найстарішу записку в пляшці: що в ній?

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Сім'я з австралійського міста Перт знайшла в пляшці найстаріше повідомлення, написане 132 роки тому та викинуте в море.

Тоня Іллман знайшла пляшку під час прогулянки по піщаним дюнам на пляжі в Західній Австралії.

Її чоловік Кім Іллман розповів ВВС, що всередині вони виявили папірець, але до кінця не збагнули цінність знахідки. Подружжя взяло її додому і висушило записку в духовці.

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Експерти підтвердили, що це справжнє повідомлення від німецького корабля.

Записка в пляшці датована 12 червням 1886 року, її викинув німецький корабель "Паула". Це була частина експерименту на океанських та судноплавних шляхах з боку Німецької військово-морської обсерваторії.

До цього найдавнішим повідомленням у пляшці вважали записку, якій 108 років, - цю знахідку внесли до книги рекордів Гіннеса.

Як її знайшли?

Сім'я Іллманів їхала через пляж 21 січня, коли машина загрузла в піску. Тож, вони вирішили пройтися пішки.

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"Тоня побачила багато сміття на землі, і думала, що вона допоможе якусь кількість зібрати", - розповів пан Іллман BBC.

І тут вона знайшла пляшку, підняла її, оскільки подумала, що буде гарно поставити цю знахідку на нашу полицю.

У пляшці виявився згорток паперу.

"Тоня намагалася розв'язати нитку навколо паперу, але вона виявилася досить крихкою. Тому ми взяли його додому і поклали в духовку на п'ять хвилин, щоб висушити", - каже пан Іллман.

На посланні стояла дата 12 червня 1886 року та ім'я судна "Паула".

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Коли подружжя побачило дату, то подумало, що це "надто давно", аби бути правдою. Однак вони дослідили пляшку в інтернеті та передали її експертам Західного австралійського музею.

Асистент куратора Музею морської археології, доктор Росс Андерсон після консультацій з німецькими та нідерландськими колегами підтвердив, що знахідка автентична.

"Це неймовірно, що дослідники з Німеччини знайшли оригінальний метеорологічний журнал "Паули", і там був запис 12 червня 1886 року, зроблений капітаном. Дата і координати точно відповідають тому, що написано в повідомленні, яке міститься у пляшці", - каже доктор Андерсон.

Також, за його словами, почерк в журналі збігається з тим, що в повідомленні.

Сім'я Іллманів передала знахідку Західному австралійському музею на наступні два роки, де її демонструватимуть відвідувачам.

Тоня Іллман написала в соцмережі, що це "найкраща" подія в її житті.

"Усвідомлювати, що ця пляшка не відкривалася протягом 132 років і при цьому в ідеальному стані, попри певні моменти - я досі тремчу", - каже вона.

Написав кореспондент ВВС Хелір Ченг