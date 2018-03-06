Другий конкурс з продажу 4G приніс понад 5,4 млрд грн

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Участь у торгах з продажу ліцензії на 4-G зв'язок на частотах 1880 МГц взяли "Київстар", Vodafone і lifecell.

Три провідні мобільні оператори віддали за три лоти із встановленим розміром плати 3,18 млрд грн.

Найбільш запекла боротьба була за лоти, що продавалися "з голосу". Вони принесли понад 2,25 млрд грн.

За четвертий лот "Київстар" сплатив 612 млн грн при стартовій ціні у 271 млн.

П'ятий лот здобув Vodafone за 742 млн грн замість 265 млн грн стартової ціни

Шостий лот дістався "Київстар" за 900 млн грн проти 271 млн грн стартової ціни.

Ще одним сюрпризом конкурсу стала присутність на торгах президента Петра Порошенка, який назвав конкурс "історичною подію", яку можна порівняти із підписанням Угоди про асоціацію і здобуттям безвізового режиму із ЄС.

"Це як пересісти з дрезини на сучасний швидкісний експрес", - заявив президент.

Він також нагадав, що лише 3 роки тому "ми не мали навіть третього покоління (зв'язку - Ред.)".

31 січня Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, продала перші ліцензії на зв'язок четвертого покоління у діапазоні 2600 МГц за майже 2,5 млрд грн.

Таким чином, продаж ліцензій на 4G приніс до скарбниці майже 8 млрд грн.

Втім, продаж ліцензій на 3G у 2015 році приніс 9 млрд грн.

4 факти про 4G. Перші частоти в Україні розпродано

Конкурс, проведений 6 березня, вважали більш привабливим для операторів, адже у світі більш популярним є поширення швидкісного інтернету частотами у діапазоні 1800 МГц.

Головна відмінність полягає у тому, що чим вища частота, тим менша площа покриття сигналом, але більша кількість одночасних з'єднань.

Частота у діапазоні 2600 МГц вигідна для забезпечення 4G-зв'язком великої кількості людей, які проживають компактно. Наприклад, для великих мегаполісів. Відтак, використовувати лише частоту 2600 МГц невигідно, оскільки це потребує великої кількості базових станцій і, відповідно, призведе до здорожчання послуг.

Частота у діапазоні 1800МГц дозволяє значно розширити покриття, включивши невеликі населені пункти.

Що планують оператори?

Згідно із умовами конкурсу, оператори мають почати надавати послуги 4G хоча б одному регіоні не пізніше, ніж через півроку.

Проте компанії-учасники тендеру вже повідомили, де і коли планують поширити зв'язок нового покоління у першу чергу.

"Київстар" обіцяє налагодити 4G передусім і великих містах та на заході і півдні країни, - у Києві, Харкові, Дніпрі, Одесі, Ужгороді, Вінниці, Хмельницькому, Тернополі та Львові. Крім того, згідно із повідомленнями компанії, 4G буде доступний на прикордонних переходах у Закарпатській, Львівський та Волинській областях.

"Київстар" пропонує своїм клієнтам завчасно перевірити, чи підтримує їхній телефон зв'язок нового покоління, і, якщо ні, то можуть безкоштовно замінити SIM-карту.

Vodafone планує спочатку запустити 4G у Києві, Одесі, Харкові, Дніпрі, Львові та інших обласних центрах. Там також планують перші запуски 4G навесні, а повноцінне покриття - починаючи з липня.

Не дешеве задоволення?

Копирайт изображения Getty Images Image caption У Британії 4G запустили у 2012 році

У своїх повідомленнях оператори акцентують увагу на перевагах більш швидкісного інтернету, аніж на тарифних планах.

Vodafone обіцяє, що під час запуску 4G послугами більш швидкісного інтернету можна буде користуватися "в рамках Вашого поточного тарифу", але нагадують, що для цього потрібна картка нового типу - USIM, яку вже можуть мати деякі клієнти. У "Київстар" кажуть про "оптимізацію тарифів".

Разом із тим, оглядачі ринку звертають увагу на те, що із користувачів мобільного зв'язку в Україні близько 60% мають смартфони, але лише близько 12-20% цих смартфонів підтримують 4G.

Водночас це є найбільш активні і платоспроможні клієнти мобільних операторів.