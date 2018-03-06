В Сирії розбився російський АН-26, загинули 32 людини

Міністерство оборони Росії повідомило, що в Сирії розбився російський транспортний літак Ан-26, загинули 32 людини.

Як розповіли у відомстві, літак не долетів до злітно-посадкової смуги близько 500 метрів і зіткнувся із землею. Міноборони, посилаючись на доповідь з місця, стверджує, що по літаку не було вогневого ураження.

Міністерство створить комісію, яка вивчить всі можливі версії катастрофи. За попередньою інформацією, літак міг розбитися через технічну несправність.

Ан-26 - військово-транспортний літак, призначений для перевезення бойової техніки та військ.