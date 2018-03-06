Трамп впав на понад 200 сходинок у рейтингу мільярдерів Forbes

Копирайт изображения Getty Images Image caption Статки Дональда Трампа, згідно з інформацією Forbes, за рік зменшилися з 3,5 до 3,1 млрд доларів

Журнал Forbes опублікував щорічний рейтинг мільярдерів з усього світу.

У порівнянні з минулим роком президент США Дональд Трамп впав у цьому рейтингу на 222 позиції і знаходиться на 766-й сходинці. Його статки оцінюються у 3,1 млрд доларів у порівнянні з 3,5 млрд доларів минулого року.

Журнал повідомив, що втрата позицій президентом США частково пов'язана з падінням вартості нерухомості у Нью-Йорку та падінням доходів від його полів для гольфу.

Перша десятка

Копирайт изображения Getty Images Image caption Джеффрі Безос здійснив найбільший в історії прорив в рейтингах мільярдерів Forbes

Найбагатшою людиною світу визнано засновника та керівника компанії Amazon.com Джеффрі Безоса.

Статки пана Безоса зросли до 112 мільярдів доларів з приблизно 39 мільярдів доларів у минулому році.

Збільшення статків Джеффрі Безоса є найбільшим за всю історію.

Багатство засновника Microsoft Білла Гейтса оцінюється у 90 млрд доларів цього року і зросло на 4 млрд доларів за останній рік. Гейтс очолював рейтинг 18 разів за останні 24 роки, але цього разу він другий.

Американський інвестор Воррен Баффет, зі статками 84 мільярдів доларів, є третім. Минулого року його багатство оцінювали у 75,6 млрд доларів.

Всього до 32-го щорічному рейтингу світових мільярдерів увійшли 2208 людей з усього світу. І це рекордний показник.

Найбагатша людина в Європі - це француз Бернар Арно - керівник компанії LVMH, що виробляє предмети розкоші. Його багатство оцінюють у 72 мільярди доларів.

Також до першої десятки увійшли засновник Facebook Марк Цукерберг зі статками 71 млрд доларів, іспанець Амансіо Ортега - засновник групи Inditex, що володіє мережею магазинів Zara - з 70 млрд доларів, мексиканський бізнесмен у сфері телекомунікацій Карлос Слім з 67 млрд доларів, власники американської компанії Koch Industries Чарльз та Девід Кохи - їхні статки сягають 60 млрд доларів в кожного, співзасновник корпорації Oracle Ларрі Елісон з 58,5 млрд доларів.

Українські бізнесмени в рейтингу

Копирайт изображения Getty Images Image caption Статки бізнесмена Ріната Ахметова Forbes оцінив у 5,5 млрд доларів

До рейтингу увійшли сім бізнесменів з України.

Засновник фінансово-промислової групи SCM Рінат Ахметов знаходиться на 334-й позиції у рейтингу зі статками у 5,5 млрд доларів. Минулого року журнал оцінив багатство Ахметова у 4,6 млрд доларів.

Бізнесмен Костянтин Жеваго посів 1477-у сходинку. Його статки оцінили у 1,6 млрд доларів.

Голова правління ПАТ "Миронівський хлібопродукт" Юрій Косюк розташувався на 1561-у місці з 1,5 млрд доларів.

Засновник інвестиційно-консалтингової компанії EastOne Віктор Пінчук на 1650-у місці зі статками 1,4 млрд.

Також до рейтингу зі статками вище 1 млрд доларів потрапили бізнесмени Геннадій Боголюбов, Ігор Коломойський та Вадим Новинський.

Розрив зростає

Найбільша кількість мільярдерів мешкає в США - 585, з них 144 - з Каліфорнії.

Друге місце за кількістю мільярдерів посів Китай.

Німеччина - найбільш представлена в рейтингу європейська країна, з 123 мільярдерами. Велика Британія представлена 53 мільярдерами.

Росію в рейтингу представляють 102 мільярдери.

Власник Новолипецького металургійного комбінату Володимир Лісін є найбагатшим росіянином у рейтингу. Його багатство оцінюють у 19,1 млрд доларів.

"Супербагатії продовжують ставати багатшими, поглиблюючи розрив між ними та усіма іншими", - наголосили Луїза Кролл і Керрі Долан з Forbes Media.

Список мільярдерів "Форбс" - це оцінка багатства, зроблена станом на 9 лютого 2018 року. Журнал використав курси цінних паперів та валютні курси цього дня для складання рейтингу.