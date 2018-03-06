Трамп впав на понад 200 сходинок у рейтингу мільярдерів Forbes
Журнал Forbes опублікував щорічний рейтинг мільярдерів з усього світу.
У порівнянні з минулим роком президент США Дональд Трамп впав у цьому рейтингу на 222 позиції і знаходиться на 766-й сходинці. Його статки оцінюються у 3,1 млрд доларів у порівнянні з 3,5 млрд доларів минулого року.
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Журнал повідомив, що втрата позицій президентом США частково пов'язана з падінням вартості нерухомості у Нью-Йорку та падінням доходів від його полів для гольфу.
Перша десятка
Найбагатшою людиною світу визнано засновника та керівника компанії Amazon.com Джеффрі Безоса.
Статки пана Безоса зросли до 112 мільярдів доларів з приблизно 39 мільярдів доларів у минулому році.
Збільшення статків Джеффрі Безоса є найбільшим за всю історію.
Багатство засновника Microsoft Білла Гейтса оцінюється у 90 млрд доларів цього року і зросло на 4 млрд доларів за останній рік. Гейтс очолював рейтинг 18 разів за останні 24 роки, але цього разу він другий.
Американський інвестор Воррен Баффет, зі статками 84 мільярдів доларів, є третім. Минулого року його багатство оцінювали у 75,6 млрд доларів.
Всього до 32-го щорічному рейтингу світових мільярдерів увійшли 2208 людей з усього світу. І це рекордний показник.
Найбагатша людина в Європі - це француз Бернар Арно - керівник компанії LVMH, що виробляє предмети розкоші. Його багатство оцінюють у 72 мільярди доларів.
Також до першої десятки увійшли засновник Facebook Марк Цукерберг зі статками 71 млрд доларів, іспанець Амансіо Ортега - засновник групи Inditex, що володіє мережею магазинів Zara - з 70 млрд доларів, мексиканський бізнесмен у сфері телекомунікацій Карлос Слім з 67 млрд доларів, власники американської компанії Koch Industries Чарльз та Девід Кохи - їхні статки сягають 60 млрд доларів в кожного, співзасновник корпорації Oracle Ларрі Елісон з 58,5 млрд доларів.
Українські бізнесмени в рейтингу
До рейтингу увійшли сім бізнесменів з України.
Засновник фінансово-промислової групи SCM Рінат Ахметов знаходиться на 334-й позиції у рейтингу зі статками у 5,5 млрд доларів. Минулого року журнал оцінив багатство Ахметова у 4,6 млрд доларів.
Бізнесмен Костянтин Жеваго посів 1477-у сходинку. Його статки оцінили у 1,6 млрд доларів.
Голова правління ПАТ "Миронівський хлібопродукт" Юрій Косюк розташувався на 1561-у місці з 1,5 млрд доларів.
Засновник інвестиційно-консалтингової компанії EastOne Віктор Пінчук на 1650-у місці зі статками 1,4 млрд.
Також до рейтингу зі статками вище 1 млрд доларів потрапили бізнесмени Геннадій Боголюбов, Ігор Коломойський та Вадим Новинський.
Розрив зростає
Найбільша кількість мільярдерів мешкає в США - 585, з них 144 - з Каліфорнії.
Друге місце за кількістю мільярдерів посів Китай.
Німеччина - найбільш представлена в рейтингу європейська країна, з 123 мільярдерами. Велика Британія представлена 53 мільярдерами.
Росію в рейтингу представляють 102 мільярдери.
Власник Новолипецького металургійного комбінату Володимир Лісін є найбагатшим росіянином у рейтингу. Його багатство оцінюють у 19,1 млрд доларів.
"Супербагатії продовжують ставати багатшими, поглиблюючи розрив між ними та усіма іншими", - наголосили Луїза Кролл і Керрі Долан з Forbes Media.
Список мільярдерів "Форбс" - це оцінка багатства, зроблена станом на 9 лютого 2018 року. Журнал використав курси цінних паперів та валютні курси цього дня для складання рейтингу.