У Британії суд дозволив лікарні припинити життєзабезпечення малюка

Копирайт изображения FAMILY/ALFIE'S ARMY Image caption Алфі Еванс знаходиться у напів вегетативному стані і хворіє на невідоме неврологічне захворювання

Апеляційний суд у Лондоні відхилив апеляцію батьків тяжкохворого малюка щодо припинення штучного життєзабезпечення їхньої дитини.

Минулого місяця суддя Високого Суду Ентоні Хейден прийняв рішення, що співробітники дитячої лікарні Alder Hay у Ліверпулі можуть припинити лікування 21-місячного Алфі Еванса попри бажання його батьків Кейт Джеймс та Тома Еванса.

Батьки хочуть відвезти дитину за кордон для лікування його таємничого захворювання, проте лікарі сказали, що це буде "марним".

Судді в апеляційному суді Лондона заявили, що батьки дитини можуть звернутися до Верховного суду.

Батьки Алфі Еванса з міста Бутл в графстві Мерсісайд не були присутні на слуханні у Лондоні. Проте пан Еванс заявив, що оскаржить рішення у Верховному суді.

Алфі Еванс перебуває в "напіввегетативному стані" і має неврологічне захворювання, якому так і не вдалося поставити точний діагноз.

Оголошуючи про рішення, суддя Кінг оголосила, що згідно з медичними висновками дитина перебуває у "стані глибокої коми".

Чіткого плану немає

Суддя Кінг повідомила, що батько Алфі хотів перевезти його до лікарні у Римі, а потім, у разі потреби, до лікарні в Мюнхені.

Вона зазначила, що попри ентузіазм батька дитини, в нього "не має чіткого плану".

У заяві дитячої лікарні Older Hay наголошується: "Сьогодні апеляційний суд визнав обґрунтованим вирок Високого суду про те, що продовження активного лікування не є найкращим інтересом Алфі".

Копирайт изображения PA Image caption Батьки Алфі Еванса бажають вивезти його на лікування в Італію

"Ми розуміємо, що це дуже складний час для родини Альфі, і ми будемо продовжувати працювати з ними, щоб узгодити найбільш слушний план паліативної допомоги для Алфі", - пояснили в лікарні.

Суддя Ентоні Хейден заявив, що після слухання в суді з цивільних та сімейних справ Ліверпуля він погодився з медичним висновком, який свідчить про те, що подальше лікування було марним. Це рішення дозволило лікарям надавати Алфі тільки паліативну допомогу.

"Смертна кара"

Адвокат Стівен Кнафлер, який очолює команду юристів батьків Алфі Еванса, заявив, що "держава" неправильно втрутилася в "вибір батьків".

Він сказав, що батьки Алфі бажали направити дитину до лікарні Bambino Gesu у Римі, пов'язаної з Ватиканом, але рішення судді Хейдена не дозволило їм це зробити.

Батьки Альфі мають час до 16:00 8 березня, щоб подати офіційний запит щодо оскарження рішення апеляційного суду.