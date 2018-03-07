Що відомо про авіакатастрофу російського літака в Сирії?

Копирайт изображения FERENC ISZA Image caption Літак АН-26

За останніми даними в результаті авіакатастрофи російського літака в Сирії загинуло 39 людей. У Міноборони Росії попередньою причиною катастрофи вважають технічні проблеми.

У Сирії при посадці на базі Хмеймім шостого березня розбився російський транспортний літак Ан-26. Про це повідомили у міністерстві оборони Росії.

Як розповіли у відомстві, літак не долетів до злітно-посадкової смуги близько 500 метрів і зіткнувся із землею.

Російське міноборони, посилаючись на повідомлення з місця події, стверджує, що на Ан-26 "не було вогневого впливу", тобто його не збили.

Міністерство створює комісію, яка вивчатиме всі можливі версії катастрофи. За попередніми даними, літак міг розбитися через технічні несправності.

За фактом аварії відкрили кримінальну справу за статтею про порушення правил польотів або підготовки до них, що призвели до тяжких наслідків.

Як сталася аварія?

Катастрофа сталася близько 15 години за московським часом. На борту літака знаходилися 33 пасажири і шість членів екіпажу. Ніхто не вижив.

У міністерстві оборони заявили, що всі люди на борту були кадровими російськими військовослужбовцями.

Згодом у відомстві уточнили, що 27 загиблих були офіцерами, один з яких мав звання генерал-майора.

В одному з телеграм-каналів у вівторок з'явилася інформація про те, що причиною аварії міг стати сильний вітер - очевидці нібито повідомили авторам, що літак заходив на посадку, сильно нахилившись.

За даними онлайн-сервісу Flightradar24, погодні умови в районі аеродрому не можна назвати екстремально складними: о 15:00 за місцевим часом температура становила 20 градусів за Цельсієм, швидкість вітру - 6 м/c з поривами до 12 м/с, видимість - чотири тисячі метрів.

Кілька телеграм-каналів, які інформують про ситуацію в Сирії, розповіли з посиланням на очевидців катастрофи кілька версій, які в деталях відрізняються одна від одної.

За однією версією, при заході на посадку літак зачепив крилом будівлю, за іншою - його почало відводити в бік, а потім він різко став втрачати висоту і впав.

Чому літак був у Сирії?

Вважають, що Ан-26 поєднує в собі надійність і невибагливість, а також простоту в обслуговуванні.

Він цілком підходить для використання на Близькому Сході і в Сирії, причому це стосується і погодних умов, і технічного обслуговування.

Однак усі Ан-26 були випущені ще за радянських часів, і, хоча військові літаки зазвичай експлуатуються не так інтенсивно, як цивільні, в умовах військових дій в Сирії їх, ймовірно, стали використовувати набагато частіше.

За словами близького до російського міноборони джерела "Коммерсанта", цей літак, що розбився, входив до складу 33-го окремого транспортного змішаного авіаполку (аеродром Левашова) шостої Ленінградської Червонопрапорної армії ВПС і ППО Західного військового округу Росії. Офіційно цю інформацію не підтверджують.

"Коммерсант" у вересні 2017 року писав, що літаки Ан-26 виконують рейси між аеродромом Хмеймім і міжнародним аеропортом Алеппо. На тих же Ан-26 Міноборони перевозило по маршруту Хмеймім-Алеппо журналістів, яких брало в прес-тур до Сирії.

Російські військові регулярно звітували про роботу Ан-26 в зоні конфлікту в Сирії. Наприклад, 5 січня транспортник цього типу доставив з авіабази Хмеймім вантаж російської гуманітарної допомоги в Дамаск.

За даними організації Flight Safety Foundation, з того часу, коли Ан-26 ввели в експлуатацію, за їхньої участі сталося 156 авіакатастроф.

Які втрати Росії в Сирії?

За офіційними даними міноборони РФ, бойові втрати Росії в республіці за увесь період кампанії становлять 44 людини.

Останнім офіційно визнаним загиблим став пілот збитого Су-25 Роман Філіпов.

Водночас агентство Рейтер повідомляє, що тільки 2017 року в Сирії загинули 131 російський найманець (агентство зазначає, що ця цифра не враховує кількість військовослужбовців).

Москва заперечує, що в Сирії діють російські приватні військові компанії. Однак в середині лютого з арабської республіки почали надходити повідомлення про розгром одного з таких військових загонів.