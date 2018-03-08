"Не вітайте мене": 8 березня і соцмережі

Копирайт изображения Facebook Сергей Барабашук

"Свято жінок", "свято краси", "свято весни" або ж зовсім не свято, а пережиток радянського минулого - про що гомоніли українці у соцмережах напередодні та в день восьмого березня? BBC News Україна зібрала найцікавіші думки та реакції на 8 березня з соцмереж.

Як жартують і вітають "органи"

У Національному агентстві з питань запобігання корупції (НАЗК) вирішили заздалегідь нагадати жінкам-чиновницям, що варто декларувати дорогі подарунки.

"Якщо Ваш коханий подарує Вам золоту каблучку, вартість якої перевищує 8 810 гривень, не забудьте вказати її в декларації за 2018 рік у розділі: "Доходи, у тому числі подарунки", - йдеться у повідомленні.

В агентстві звернулися і до чоловіків, які планують дарувати коштовності: "Всі Ваші витрати на подарунки коханим, кожний з яких коштує більше 88 100 грн, ми будемо шукати у розділі "Видатки та правочини" Вашої декларації за 2018 рік".

Державна служба надзвичайних ситуацій (ДСНС) привітала співробітниць йогою:

"Перша частина святкових сюрпризів для дівчат апарату #ДСНС у розпалі! Асани замість концерту - нова сторінка нашої історії! На черзі - мотивуюча лекція".

А лікарі у соцмережах активно поширюють співоче привітання своїх колег з Чернігівського онкодиспансеру, витримане в традиційній для радянського 8 березня лексиці та стилістиці.

У прес-центрі штабу АТО з гештегом #КрасаУкраїнськогоВійська опублікували серію історій про жінок, які свідомо обрали військовий однострій.

"Краще б ти борщі варила…" Я відповіла: "Станеш на моє місце - піду варити", але він чомусь не ризикнув", - розповідає, наприклад, уродженка Уралу, а нині громадянка України Ольга Сімонова, яка з 2014 року побувала медиком, кулеметником, розвідником та оператором-навідником БМП.

Інша учасниця проекту - Світлана - в складі мобільного шпиталю працює з цивільними у фронтових містах Донеччини.

"Не вітайте мене"

Очільниця МОЗ попросила не вітати її і не дарувати квіти. Уляна Супрун зазначає: "Не сприймаю 8 березня чи будь-яке інше свято, як привід вітати жінку з тим, що вона є жінка".

"Боротьба проти гендерної дискримінації - важливий і відповідальний процес, котрий необхідно підтримувати не подарунками раз на рік, а активною громадянською позицією", - додає пані Супрун.

Також Уляна Супрун закликала всіх підтримати кампанію ЮНЕСКО та Вікіпедії #Wiki4Women, яка спрямована на ширше представлення жінок в інформаційному просторі.

Зараз з 25 тисяч статей, які публікують у Вікіпедії щодня, лише 17% про жінок.

"Жінки потребують гідної оплати праці, а не лицемірних привітань", - світлину з таким написом активно поширювали у мережі.

З гештегом #8березня Yevgeniya Kravchenko поширює дані про гендерну нерівність: "В Україні гине більше жінок від домашнього насилля, ніж воїнів в зоні АТО. Ми це замовчуємо, бо хочемо здаватися щасливими. Щастя не в кількості отриманих букетів на 8 березня. Щастя у рівному ставленні, не зважаючи хто ти, - жінка чи чоловік".

"Мати вибір"

8 березня Центром столиці пройшли учасниці жіночого маршу "Oh my March! МАТИ вибір" .

Як зазначають організатори акції, мета маршу - "виявити і показати нових українок і побачити, що їх турбує".

Учасниці несли плакати з написами "Хочу стамбульську конвенцію", "Давай разом мити посуд", "Давай разом виховувати дітей", "МАТИ вибір", "МАТИ можливості", "Трюдо краще Гройсмана, бо фемініст".

Про мотивацію вийти на марш Юліана Скибицька написала так: "Я не хочу, щоб в поліції відмовлялися приймати заяву від жертви домашнього насильства. І я не хочу, щоб президент моєї країни зневажливо говорив: моя дорогенька."

Букетний челендж

У Facebook з гештегом #buketchallenge жінки розповідають, що для них означає "8 березня".

Флешмоб запустила Наталія Боярчук із закликом "розказати світу про свободу, яку ви святкуєте #8березня".

"Бути цьому святу далі чи ні, залежить від того, чи знайдемо ми нові значення і сенси, які будуть в нього вкладені. Для мене це свято важливе тим, що в мене є можливість свідомо ставитися до ролі жінки, перетворювати та змінювати її", - розповідає пані Боярчук.

Підхопивши "букетний челендж", Галина Максимова написала: "8 березня - це свято краси та кохання, а не отето всьо ".

"Я сподіваюсь, хоча б за сто років ми як суспільство теж досягнемо того, що зараз видається фантастикою. Розподілу домашньої роботи незалежно від статі. Максимального подолання домашнього насильства. Рівних заробітних плат в усіх сферах. Прийняття та рівного ставлення до всіх людей, незалежно від їхньої раси, походження, гендерної ідентичності, сексуальної орієнтації та гендерної експресії. І саме в цьому сенс 8 березня. А не в тюльпанах", - вважає Natalia Slipenko.

А от на те, що цей день в Україні - офіційний вихідний, у мережі не скаржились.