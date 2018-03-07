Клімкін назвав "шизофренією" ідею Собчак їхати до Криму

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Міністр закордонних справ Павло Клімкін спочатку позитивно оцінив бажання кандидата в президенти РФ Ксенії Собчак оформити поїздку у Крим відповідно до законів України. Та загалом він вважає це "шизофренією". Про це урядовець написав у Twitter.

"Дотримуватися українського законодавства для в'їзду в окупований Крим - це звісно позитив. Але законний в'їзд для ведення нелегітимної кампанії до нелегітимних виборів на окупованій території - це точно шизофренія," - йдеться у повідомленні.

Пропустити Twitter допис , автор: @PavloKlimkin Мене всі про Собчак і окупований Крим питають,начебто інших тем нема.Дотримуватися укр. зкнд-ва для в’їзду в окупов. Крим-це звісно позитив. Але законний в’їзд для ведення нелегітимної кампанії до нелегітимних виборів на окупов.території-це точно шизофренія.Звичайно,політична 1/2 — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 7 березня 2018 р.

Напередодні Ксенія Собчак повідомила, що надіслала листа в українське посольство у Москві з проханням поїхати в анексований Крим.

Кандидатка у президенти уточнила, що хоче в'їхати на півострів з території материкової України.

Пані Собчак пояснила, що збирається в Крим, аби поспілкуватися там з кримськими татарами та іншими громадянами.

"Від мене багато хто чекає, що я скажу, що ми повернемо Крим Україні. Але я такого ніколи не скажу, тому що я розумію, що є люди, і це теж правда, які хочуть бути в Криму, який є частиною Росії", - заявила Собчак.

Натомість Павло Клімкін порекомендував пані Собчак зустрітися саме із кримськими татарами.

"Щоб поспілкуватися з кримськими татарами, треба приїхати до Києва та зустрітися з Меджлісом, який визнаний в усьому світі та заборонений в окупованому Криму. Сподіваюсь, пані Собчак на стороні цивілізованого світу," - додав у мережі Twitter міністр.