У Чечні розбився російський МІ-8, є загиблі

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В горах на півдні Чечні впав вертоліт Мі-8. За попередніми даними, загинули щонайменше п'ятеро осіб. Вертоліт належить прикордонній службі ФСБ і розбився поряд з грузинським кордоном.

"Загинули п'ять прикордонників: три члени екіпажу і двоє пасажирів", - заявив російському Інтерфаксу представник правоохоронних органів Чечні. У штабі на місці події біля села Шатой кореспонденту агенції повідомили про шість загиблих.

За останніми даними, загалом на борту було сім чоловік.

"Сьогодні в Чечні високо в горах зазнав аварії вертоліт, який належав прикордонній службі", - підтвердив глава республіки Рамзан Кадиров.

"Аварія сталася у вузькій ущелині, де гірські хребти розташовані на невеликій відстані один від одного", - розповів Інтерфаксу Кадиров, додавши, що погодні умови "були складними".

Вертоліт Мі-8 був розроблений в 1960-х роках і вважається другим за поширеністю вертольотом у світі. Він активно використовується російським МНС та іншими відомствами.