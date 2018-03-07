Coca-Cola хоче виробляти алкогольний напій

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption Coca-Cola планує почати виробництво слабоалкогольних напоїв у Японії

Coca-Cola планує почати у Японії виробництво алкопопу - слабоалкогольного напою - вперше за 125-річну історію компанії.

Компанія бажає отримати вигоду від зростання у країні попиту на слабоалкогольний напій Chu-Hi (чухай).

Його виробляють з додаванням японського алкогольного напою сьотю, газованої води. Чухай має фруктовий смак.

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У цьому напої міститься від 3 до 8% спирту.

Один з керівників підрозділу Coca-Cola в Японії заявив, що такий крок буде "скромним експериментом для особливої частини нашого ринку".

"Ми ще не експериментували з категорією слабоалкогольних напоїв, але це є прикладом того, як ми продовжуємо вивчати можливості поза межами наших основних напрямків", - наголосив Хорхе Гардуньо, президент Coca-Cola у Японії.

Він припустив, що навряд чи цей напій буде продаватися за межами країни.

Чухай реалізують на ринку як альтернативу пиву. Напій став дуже популярним серед жінок.

Копирайт изображения Getty Images Image caption У Coca-Cola повідомили, що кожного року запускають на японському ринку 10 нових продуктів

Японські компанії з виробництва алкогольних напоїв Kirin, Suntory та Asahi виробляють різні види цього напою і продовжують експериментувати з його смаком.

Під алкопопом як правило розуміють солодкі слабоалкогольні напої. У 1990-х роках подібні британські бренди - Hooch, Reef, Smirnoff Ice та Bacardi Breezer - стали дуже популярними.

Але реакція на них була суперечливою. Такі напої викликали побоювання, що вони заохочуватимуть молодь вживати алкоголь у великій кількості.