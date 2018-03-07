Blackberry судиться з Facebook через месенджери

Копирайт изображения Getty Images Image caption У Blackberry вважають, що Facebook порушив права інтелектуальної власності

Канадська компанія Blackberry подала у США до суду на Facebook.

Компанія звинувачує Facebook у порушенні своїх патентних прав через копіювання алгоритмів, використаних у Blackberry Messenger.

Канадська компанія, яка колись була лідером на ринку смартфонів, стверджує, що Facebook використав алгоритми та певні технології Blackberry у месенджері WhatsApp та соціальній мережі Instagram.

У Facebook заявили, що боротимуться за свої права у суді.

Заступник головного юридичного консультанта Facebook Пол Грюел зазначив, що позов компанії Blackberry "показує стан її бізнесу у царині месенджерів".

"Припинивши свої зусилля з інновацій, Blackberry тепер намагається судитися через інновації інших (компаній. - Ред.). Ми маємо намір боротися", - наголосив він.

Заснована 1984 року у Канаді компанія Blackberry ще у 2009 році контролювала половину ринку смартфонів.

У позові наголошується, що Blackberry Messenger з'явився 2005 року, за шість років до того, як такий сервіс з'явився у Facebook.

Канадська компанія вважає, що Facebook зокрема скопіював алгоритми оповіщення користувачів про нові повідомлення та алгоритми позначення людей на фотографіях. У Blackberry вважають, що у Facebook роками знали про чужі права на ці алгоритми.

Водночас речниця Blackberry заявила, що компанія залишається готовою до співпраці з Facebook.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Найбільше претензій в Blackberry до месенджера WhatsApp та соціальної мережі Instagram

"Однак, ми впевнено стверджуємо, що Facebook завдав шкоди нашій інтелектуальній власності, і після кількох років діалогу, ми також маємо зобов'язання перед своїми акціонерами вдатися до засобів захисту прав у суді", - сказала вона.

Компанія Blackberry, яка перестала випускати телефони в 2016 році після зниження обсягу продажів, також подала позов про порушення патентних прав проти Nokia у лютому 2017 року. Ця справа ще розглядається.

Аналіз претензій Blackberry

Дейв Лі, кореспондент ВВС з питань технологій у Північній Америці

Blackberry Messenger був останнім успіхом бренду Blackberry, який зазнав невдачі. Це була легка, проста програма, деякий час дуже популярна серед молоді. Зокрема, у Великій Британії, де, як ви можете пам'ятати, програма вважалася інструментом спілкування бунтівників під час заворушень у Лондоні в 2011 році.

BBM дійсно був попередником популярних додатків, таких як WhatsApp, але говорити, що WhatsApp отримав свою популярність, завдяки викраденню технології BBM, - це перебільшення.

В той час, як Blackberry Messenger був тривалий час прив'язаний до пристроїв Blackberry, WhatsApp не був. І в той час, коли WhatsApp постійно покращувався, Blackberry Messenger - ні.

Компанія Blackberry претендує на права власності щодо алгоритмів, які є настільки поширеними в сучасних мобільних месенджерах, що ви напевно навіть не вважаєте їх алгоритмами. Наприклад, мова йде про маленьку крапочку, яка повідомляє вам про нове повідомлення. Або крихітні позначки, які показують, що повідомлення отримали, а потім прочитали.