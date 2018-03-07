Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Індонезійський орангутанг палив цигарку, яку жбурнув до вольєра відвідувач

Зоозахисники засудили співробітників індонезійського зоопарку, в якому відвідувачі зняли на відео як палить орангутанг.

Відвідувач жбурнув цигарку до вольєра в зоопарку міста Бандунг, а 22-річний орангутанг Одон підняв її і почав палити. Відео інциденту швидко стало вірусним.

Співробітники зоопарку назвали цей випадок прикрим, і припустили, що охоронець міг в цей час знаходитися у туалеті.

"Насправді це знак"

Представник зоопарку заявив, що у закладі вживаються заходи, щоб не допустити подібних випадків.

"Насправді там є знак, згідно з яким відвідувачам не дозволяється давати тваринам їжу та сигарети", - зазначив він.

Засновник Товариства добробуту тварин в Індонезії Марісон Гучано розкритикував керівництво зоопарку за "слабкий контроль", а також умови утримання тварин в індонезійських зоопарках.

"Майже всі зоопарки перебувають у поганому стані ... від кліток та харчування до здоров'я тварин", - сказав він.

З 2017 року лунають також заклики закрити зоопарк у Бандунгу, розташований в 150 км на південний схід від столиці країни Джакарти.

Ці заклики з'явилися після публікації відеозапису, на якому малайські ведмеді виглядали дуже худими та просили їжу у відвідувачів.

Копирайт изображения Scorpion Wildlife Trade Monitoring Group Image caption Малайські ведмеді у зоопарку Бандунга на відеозапису 2016 року виглядали дуже худими. Вони просили у відвідувачів їжу

Мавпи, що палять

Це далеко не перший раз, коли на відео знімають, як мавпи палять.

У 2012 році орангутанг Торі в зоопарку Тару Юруг в центральній частині індонезійського острова Ява навчився курити, збираючи недопалки відвідувачів.

Зоопарк змушений був переселити 15-річного орангутанга якомога далі від відвідувачів, щоб покласти край його поганій звичці.

А в 2010 році південноафриканський шимпанзе Чарлі, відомий через свою звичку палити, помер у віці 52 років.

Співробітники зоопарку роками намагалися змусити Чарлі залишити погану звичку, але без успіху.