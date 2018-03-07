В Індонезії зоопарк розкритикували через орангутанга, який палив
Зоозахисники засудили співробітників індонезійського зоопарку, в якому відвідувачі зняли на відео як палить орангутанг.
Відвідувач жбурнув цигарку до вольєра в зоопарку міста Бандунг, а 22-річний орангутанг Одон підняв її і почав палити. Відео інциденту швидко стало вірусним.
Співробітники зоопарку назвали цей випадок прикрим, і припустили, що охоронець міг в цей час знаходитися у туалеті.
"Насправді це знак"
Представник зоопарку заявив, що у закладі вживаються заходи, щоб не допустити подібних випадків.
"Насправді там є знак, згідно з яким відвідувачам не дозволяється давати тваринам їжу та сигарети", - зазначив він.
Засновник Товариства добробуту тварин в Індонезії Марісон Гучано розкритикував керівництво зоопарку за "слабкий контроль", а також умови утримання тварин в індонезійських зоопарках.
"Майже всі зоопарки перебувають у поганому стані ... від кліток та харчування до здоров'я тварин", - сказав він.
З 2017 року лунають також заклики закрити зоопарк у Бандунгу, розташований в 150 км на південний схід від столиці країни Джакарти.
Ці заклики з'явилися після публікації відеозапису, на якому малайські ведмеді виглядали дуже худими та просили їжу у відвідувачів.
Мавпи, що палять
Це далеко не перший раз, коли на відео знімають, як мавпи палять.
У 2012 році орангутанг Торі в зоопарку Тару Юруг в центральній частині індонезійського острова Ява навчився курити, збираючи недопалки відвідувачів.
Зоопарк змушений був переселити 15-річного орангутанга якомога далі від відвідувачів, щоб покласти край його поганій звичці.
А в 2010 році південноафриканський шимпанзе Чарлі, відомий через свою звичку палити, помер у віці 52 років.
Співробітники зоопарку роками намагалися змусити Чарлі залишити погану звичку, але без успіху.