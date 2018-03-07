Копирайт изображения Facebook Image caption На Мхленгі Гвалу здійснили напад під час тренування. Спочатку він думав, що це звичайне пограбування.

На південноафриканського тріатлоніста Мхленгі Гвалу під час тренування напали невідомі люди. Вони спробували відрізати йому обидві ноги бензопилою.

Партнер пана Гвали по тренуваннях Сендайл Шейндж повідомив BBC, що зараз 26-річний спортсмен знаходиться у лікарні.

Його травми серйозні, але не становлять небезпеку для життя.

Троє невідомих напали на спортсмена у вівторок рано вранці в Дурбані, третьому за кількістю населення місті Південно-Африканської Республіки, під час тренувального заїзду на велосипеді.

Нападники встигли поранити пилою обидві ноги тріатлоніста. Пан Гвала скористався шансом втекти після того, як пила застрягла в його нозі, а нападники почали розрізати іншу.

Він відштовхнув їх та вибіг на дорогу, де його підібрали та відвезли до лікарні перехожі.

Речник поліції повідомив BBC про відкриття кримінальної справи за статтею "замах на вбивство".

Мотив злочину залишається невідомим.

"Він думав, що його хочуть пограбувати, зупинився і віддав їм свій телефон. Але вони не хотіли ані його телефона, ані годинника, ані велосипеда", - розповів пан Шейндж.

Він розповів моторошні подробиці події: "Його затягли в кущі на узбіччі, схопили пилу та почали відрізати ноги. Коли добралися до кістки, пила застрягла, оскільки була не надто гострою. Тоді вони взялися за другу ногу".

Південноафриканський тріатлоніст Генрі Шуман, який завоював бронзову нагороду на Олімпійських іграх в Ріо-де-Жанейро в 2016-му році, в Twiiter назвав цей інцидент абсолютно огидним.

"Мій друг, який катався на велосипеді в районі Дурбана, був пограбований трьома людьми цього ранку, після чого вони намагалися відрізати обидві його ноги бензопилою. Лезо виявилося занадто тупим... Абсолютно огидно! Наскільки безпечно нам знаходитися на дорогах Південної Африки?", - зазначив пан Шуман.

Цього місяця пан Гвала мав брати участь в національному чемпіонаті Південної Африки з тріатлону.

"Лікарі сказали йому, що ногу можна врятувати і що він знову зможе ходити, але шлях до одужання буде довгим", - розказав товариш спортсмена Сендайл Шейндж.