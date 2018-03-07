Пентагон використовує технології Google для дронів

Копирайт изображения US Air Force Image caption Технології "штучного інтелекту" Google можуть допомогти американським військовим при аналізі годин відео, відзнятих безпілотниками

Компанія Google підтвердила, що вона дозволяє Пентагону використовувати деякі свої технології розпізнавання зображень у військових операціях, пише редактор відділу технологій BBC Лео Келіон.

Така заява вийшла після статті на сайті Gizmodo, у якій стверджується, що технології штучного інтелекту використовують для аналізу знімків, зроблених військовими дронами.

Видання вказує, що багато працівників веб-гіганта дізналися про таку співпрацю лише минулого тижня з внутрішньої розсилки.

Й дехто з них "був обурений", додають журналісти.

Речниця Google розповіла, що компанія надала Міноборони США можливість використовувати інструменти TensorFlow - комплексу програм для "навчання" машин.

"Технологія позначає зображення для того, щоб їх потім перевіряли люди, й не використовується для нападів", - додала вона.

Використання військовими технологій машинного навчання викликало суттєве занепокоєння.

У Google запевняють, що детально обговорили цю тему всередині компанії й працюють над гарантіями безпечного використання технологій навчання машин.

Хоча екс-керівник Google Ерік Шмідт у 2016 році і став радником Пентагону, веб-гігант завжди намагається дистанціюватися від зв'язків з американськими військовими.

Google навіть відмовилася від участі в одному з організованих Пентагоном змагань для роботів, хоча мали всі шанси на перемогу - саме через занепокоєння щодо звинувачень у співпраці з армією.

Надто багато відео

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За даними Gizmodo, мова наразі йде про пов'язаний з використанням безпілотників "проект Maven". Минулого липня повідомляли, що в його рамках буде задіяно алгоритми для ідентифікації конкретних об'єктів на великих масивах рухомих чи нерухомих зображень.

Ідея полягає у тому, щоб люди, які працюватимуть з цими зображеннями, проглядали лише визначені програмою ділянки, а не витрачали час на перегляд годин записаного відеоматеріалу.

У Міноборони розповідали, що хочуть сфокусуватися на визначенні 38 типів об'єктів, пов'язаних з боротьбою проти "Ісламської держави" в Іраку і Сирії.

У Google відмовляються розкривати всі деталі свого залучення до проекту.

Утім, як можна зробити висновок, йдеться не про алгоритми ідентифікації людських облич, а про механізми визначення загальних об'єктів, таких як автомобілі, дерева та птахи.

Також припускають, що цю технологію не використовують самі дрони безпосередньо під час своїх польотів.

Google - не єдина американська компанія, яку залучено до проекту.

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Раніше виробник процесорів Nvidia у своїх блогах згадував про "проект Maven", що можна було зрозуміти як причетність фірми до цієї розробки.

Експерти відзначають, що порівняно дешеве застосування дронів на зразок MQ-1 Predator чи MQ-9 Reaper призводить до того, що їхні оператори отримують надто багато відеоматеріалів.

Саме на вирішення проблеми складнощів людського сприйняття і аналізу таких масивів відео і спрямований проект.