Пентагон використовує технології Google для дронів
Компанія Google підтвердила, що вона дозволяє Пентагону використовувати деякі свої технології розпізнавання зображень у військових операціях, пише редактор відділу технологій BBC Лео Келіон.
Така заява вийшла після статті на сайті Gizmodo, у якій стверджується, що технології штучного інтелекту використовують для аналізу знімків, зроблених військовими дронами.
Видання вказує, що багато працівників веб-гіганта дізналися про таку співпрацю лише минулого тижня з внутрішньої розсилки.
Й дехто з них "був обурений", додають журналісти.
Речниця Google розповіла, що компанія надала Міноборони США можливість використовувати інструменти TensorFlow - комплексу програм для "навчання" машин.
"Технологія позначає зображення для того, щоб їх потім перевіряли люди, й не використовується для нападів", - додала вона.
Використання військовими технологій машинного навчання викликало суттєве занепокоєння.
У Google запевняють, що детально обговорили цю тему всередині компанії й працюють над гарантіями безпечного використання технологій навчання машин.
Хоча екс-керівник Google Ерік Шмідт у 2016 році і став радником Пентагону, веб-гігант завжди намагається дистанціюватися від зв'язків з американськими військовими.
Google навіть відмовилася від участі в одному з організованих Пентагоном змагань для роботів, хоча мали всі шанси на перемогу - саме через занепокоєння щодо звинувачень у співпраці з армією.
Надто багато відео
За даними Gizmodo, мова наразі йде про пов'язаний з використанням безпілотників "проект Maven". Минулого липня повідомляли, що в його рамках буде задіяно алгоритми для ідентифікації конкретних об'єктів на великих масивах рухомих чи нерухомих зображень.
Ідея полягає у тому, щоб люди, які працюватимуть з цими зображеннями, проглядали лише визначені програмою ділянки, а не витрачали час на перегляд годин записаного відеоматеріалу.
У Міноборони розповідали, що хочуть сфокусуватися на визначенні 38 типів об'єктів, пов'язаних з боротьбою проти "Ісламської держави" в Іраку і Сирії.
У Google відмовляються розкривати всі деталі свого залучення до проекту.
Утім, як можна зробити висновок, йдеться не про алгоритми ідентифікації людських облич, а про механізми визначення загальних об'єктів, таких як автомобілі, дерева та птахи.
Також припускають, що цю технологію не використовують самі дрони безпосередньо під час своїх польотів.
Google - не єдина американська компанія, яку залучено до проекту.
Раніше виробник процесорів Nvidia у своїх блогах згадував про "проект Maven", що можна було зрозуміти як причетність фірми до цієї розробки.
Експерти відзначають, що порівняно дешеве застосування дронів на зразок MQ-1 Predator чи MQ-9 Reaper призводить до того, що їхні оператори отримують надто багато відеоматеріалів.
Саме на вирішення проблеми складнощів людського сприйняття і аналізу таких масивів відео і спрямований проект.