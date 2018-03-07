Екс-шпигуна Скрипаля отруїли "рідкісною речовиною"
Колишнього полковника російського ГРУ Сергія Скрипаля, якого виявили непритомним разом з дочкою в англійському Солсберрі, отруїли речовиною нервово-паралітичної дії, заявила британська поліція.
Помічник комісара лондонської поліції Марк Роулі заявив, що влада знає, яка це речовина, але не називає її в інтересах слідства.
Як повідомляють джерела ЗМІ у Британії, Скрипаль був отруєний "дуже рідкісною речовиною, яку виробляють лише кілька лабораторій в світі".
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Найвідоміші отруйні речовини нервово-паралітичної дії - токсин VX та зарин, що зараховані ООН до хімічної зброї масового ураження.
Зарин ймовірно використовувався під час хімічної атаки в сирійському Ідлібі, а VX застосовувався під час вбивства брата Кім Чен Ина в лютому минулого року в Малайзії.
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У середу відбулося засідання британського урядового комітету COBRA, який координує дії влади у надзвичайних ситуаціях, після якого міністр внутрішніх справ Амбер Радд заявила, що влада Британії має уявлення про те, якою речовиною був отруєний колишній офіцер ГРУ.
Поліцейські заявили, що хотіли б поговорити з усіма, хто був у Солсбері в другій половині дня в неділю, особливо, якщо люди відвідували ресторан Zizzi або паб Bichop's Mill в центрі міста.
"Чи бачили ви щось незвичайне? Можливо, незвичайним у той момент вам нічого не здавалося, але те, що ви бачили і пам'ятаєте, може бути важливою інформацією", - йдеться у заяві поліції.
"Те, що ви пам'ятаєте, і ваш маршрут у той день можуть допомогти знайти інформацію, якої бракує для нашого розслідування. Погода у той день була поганою, людей на вулицях було мало. Нас цікавить будь-яка інформація", - пише поліція.
За словами експертів, цей інцидент може призвести до дипломатичної кризи у відносинах Лондона і Москви.
Колишній офіцер російської розвідки Сергій Скрипаль, якого у РФ засудили за шпигунство на користь Британії, потрапив до лікарні у критичному стані у неділю.
Разом з ним до лікарні потрапила і його 33-річна донька.
Їм стало зле після вживання невідомої речовини у торговому центрі Малтінгс британського міста Солсбері.