Сили Асада захопили половину Східної Гути

Копирайт изображения AFP Image caption Бронетехніка проурядових сил на шляху до Східної Гути

Урядова сирійська армія захопила половину Східної Гути - останнього анклаву опозиційних до президента Башара Асада сил неподалік столиці Дамаска.

"Сили режиму контролюють більше половини Гути", - заявив агенції AFP Рамі Абдель Рахман, голова сирійського Центру зі спостереження за правами людини.

Також повідомляється, що внаслідок останніх авіаударів загинуло щонайменше 20 людей. У місто просуваються танки.

Інтенсивний рух проурядових сили був помічений на кордонах анклаву, а над містечком Місраба, яке утримують повстанці, видно дим від авіаударів.

Копирайт изображения AFP Image caption Дим над містом Місраба

Інший населений пункт анклаву - Бейт-Сава, як повідомляєтся, вже перебуває під повним контролем урядової армії, а десятки людей втікають до Думи, найбільшого міста регіону.

Водночас повстанці заперечують втрату Бейт-Сави.

Через бомбардування неможливо доставити гуманітарну допомогу місцевим жителям.

"Ми втікали з Бейт-Сави під бомбами. Ситуація повністю погана, все скінчено", - розповів AFP один з місцевих жителів Абу Кассем.

"У нас немає одежі, немає у що перевдягтися. Немає їжі", - додав він.

Інший місцевий житель Аднан з Думи, який переховувався з дружиною та дворічною дочкою від бомб, розповів Reuters: "У підвалах погано, але краще, ніж під бомбардуваннями".

Без перемир'я

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Рада безпеки ООН збиралася в Нью-Йорку щоб з'ясувати причини невдачі зі встановлення перемир'я, про яке йшла протягом тривалого часу.

24 лютого була ухвалена резолюція про 30-денне перемир'я по всій Сирії, однак сирійський уряд та його головний союзник Росія заявили про те, що припинення вогню не поширюватиметься на ті групи повстанців, які утримують Східну Гуту і яких Дамаск і Москва називає терористами.

Під час запеклих боїв у цьому районі, які тривають з 18 лютого, загинули понад 700 людей, серед них багато дітей.

Загалом тут проживають близько 390 тис. осіб.

За інформацією Білого дому, російські літаки бомбардували Східну Гуту, попри резолюцію ООН про припинення вогню.

Як уточнили в Білому домі, російські літаки наприкінці лютого здійснювали щонайменше по 20 бойових вильотів на день до Дамаска і Східної Гути з аеродрому Хмеймім.

Автоколона ООН з гуманітарною допомогою так і не дісталася анклаву. ООН заявила, що подібне "колективне покарання" цивільних є неприйнятним.