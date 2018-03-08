У центрі столиці з гранатомета стріляли в ресторан
У Києві на вулиці Володимирській невідомий із гранатомета стріляв у терасу ресторану. В результаті інциденту ніхто не постраждав.
Правоохоронці розшукують зловмисника. Про інцидент повідомили у Нацполіції Києва.
"О 02:37 до чергової частини Шевченківського управління поліції надійшло повідомлення, що по вул. Володимирська горить ресторан. На місце події прибула слідчо-оперативна група та рятувальники, які загасили полум'я", - повідомляють правоохоронці.
У поліції повідомляють, що опитали персонал закладу та вилучили записи з камер відеоспостереження.
На відео зафіксовано як до ресторану підійшла людина та вистрілила із гранатомета.
Неподалік ресторану виявили тубус.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про умисне знищення або пошкодження майна.