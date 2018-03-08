Глава МВС Британії про отруєння Скрипаля: "Нахабний і зухвалий крок"

Очільниця МВС Великої Британії Ембер Радд назвала використання нервово-паралітичної речовини на території Британії, за допомогою якої здійснили спробу вбивства екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії, нахабним і зухвалим кроком.

Звертаючись до Палати громад Пані Радд заявила: "Цей напад здійснили найжорстокішим чином і публічно".

Міністр закликала не допускати спекуляцій навколо інциденту і дати поліції час для проведення ретельного розслідування.

Вона також пообіцяла, що Велика Британія відповість найрішучішим чином на дії злочинців, щойно стане відомо, хто несе відповідальність за цей напад.

"Ми сповнені рішучості зробити все можливе, щоб притягнути винних до відповідальності, ким би вони не були і де б вони не знаходилися", - додала очільниця МВС.

Копирайт изображения EPA/ YULIA SKRIPAL/FACEBOOK Image caption Сергій Скрипаль та його донька Юлія

Сьомого березня британська поліція повідомила, що колишнього полковника російського ГРУ Сергія Скрипаля, якого виявили непритомним разом з дочкою в англійському Солсберрі, отруїли речовиною нервово-паралітичної дії.

Помічник комісара лондонської поліції Марк Роулі заявив, що влада знає, яка це речовина, але не називає її в інтересах слідства

Як повідомляють джерела ЗМІ у Британії, Скрипаль був отруєний "дуже рідкісною речовиною, яку виробляють лише кілька лабораторій в світі".

Найвідоміші отруйні речовини нервово-паралітичної дії - токсин VX та зарин, які ООН зарахувала до хімічної зброї масового ураження.

У неділю у британському Солсбері з ознаками отруєння невідомою речовиною виявили колишнього російського військового розвідника 66-річного Сергія Скрипаля і його 33-річну дочку Юлію. Їх знайшли непритомними біля торгового центру.