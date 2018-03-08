8 березня в Україні: жінки з каструлями, чоловіки - на асфальті (фото)

Копирайт изображения Уніан Image caption Марши за права жінок у Києві (ліворуч) та Львові (праворуч)

У Києві, Харкові, Львові та Ужгороді пройшли марші за права жінок. У Львові поліція затримала чоловіка, який спробував облити зеленкою учасниць маршу феміністок. А в Ужгороді активістів облили червоною фарбою

Акції влаштували, щоб нагадати, що 8 березня — це день боротьби за права жінок.

Столичні активісти назвали свою ходу "Годі терпіти". Учасники маршу пройшлися центральними вулицями міста.

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Головним гаслом акції у Києві стали слова "Права людини - права кожної".

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Учасники вимагали припинити гендерну дискримінацію жінок на роботі та домашнє насильство.

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На їхніх плакатах можна було побачити гасла: "Кухня, мода - це не свобода", "Квіти - клумбам, права - жінкам", "Геть фашизм, гомофобію, сексизм".

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На Михайлівській площі учасників акції "Годі терпіти" зустріли противники фемінізму. Сутичок між активістами з різними поглядами не було.

У Харкові вулицями крокували активісти із гаслом "Ні насильству".

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Марш феміністок влаштували активісти організації «Сфера».

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До нього долучилися кілька десятків людей.

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Учасники несли плакати із гаслами: "Сексу - так, сексизму - ні", "Ми різні! ми рівні!"

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Марш феміністок У Львові провела громадська організація "Феміністична майстерня".

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Учасники несли плакати: "Права жінок, права людини", "Мама терпіла, а я не буду", "Моє тіло, моє діло".

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У Львові не обійшлося без сутичок.

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Невідомий чоловік спробував облити активістів маршу зеленкою, але був затриманий поліцією.

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А от в Ужгороді учасників акції за рівність та права жінок 8 березня облили червоною фарбою.

"Поліція затримала близько 7 атакуючих, серед них було і кілька дівчат. Як помітили присутні, одна з дівчат є прес-секретаркою Карпатської Січі," - написала у мережі Facebook одна з активісток - Ярина Денисюк.

Подібні акції пройшли в багатьох великих містах України. Їхні учасники вимагають ратифікувати в Україні Стамбульську конвенцію про запобігання насильства щодо жінок.