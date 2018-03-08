Робот склав кубик-рубік менш ніж за півсекунди (відео)

Копирайт изображения Ben Katz

Робот, який може скласти кубик Рубіка за 0,38 секунди розробили два дослідники зі США.

Поточний світовий рекорд складає 0,637 секунди. Його встановив німецький інженер Альберт Бер та його робот Sub1 Reloaded.

Дослідники зрозуміли, що зможуть швидше вирішити головоломку, використовуючи в своєму роботі інший тип двигуна.

Щоб створити робота Бен Кац, студент з Массачусетського технологічного інституту, співпрацював з Джередом Ді Карло.

"Ми помітили, що всі швидкі рішення кубика-рубіка використовували покрокові двигуни і вирішили, що ми зможемо зробити краще, якщо будемо використовувати кращі двигуни", - сказав пан Ді Карло в блозі.

Пан Катц сказав у своєму блозі, що 0,38 секунди включає "час отримання зображення кубика та фактичне переміщення його елементів".

Їхня установка використовувала дві камери PlayStation Eye зі старої консолі PS3 для визначення конфігурації кубика.

Проте помилки часто призводили до руйнування.

Копирайт изображения Ben Katz Image caption Кілька кубиків були зламані

Системі також було важко виявити різницю між червоними та помаранчевими кольорами, тому дослідники намалювали на помаранчевих елементах чорні позначки.

Двигун витрачав близько 10 мілісекунд, щоб повернути сторону кубика, причому вцілому кожен рух займав близько 15 мілісекунд.

Пан Катц запропонував поліпшити установку, але описав цей процес "трудомістким".

"Поки що, Джеред і я втратили інтерес до гри у вдосконалення, але ми можемо повернутися до цього і виграти ще 100 мілісекунд" - написав він.

Поточний рекорд, встановлений паном Бером, був визнаний світовим рекордом Гіннесса в 2017 році.