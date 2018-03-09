Віртуальний Чорнобиль на виставці в Німеччині
На найбільшому туристичному ярмарку світу ITB Berlin 2018 показують віртуальний документальний фільм про український Чорнобиль. Такий проект організувала одна з туристичних компаній, яка є офіційним оператором подорожей у зону відчуження.
Біля свого стенду компанія пропонує охочим зануритись у подорож через спеціальні окуляри віртуальної реальності.
"Це спеціальний проект, який розробила польська компанія. Ви можете відвідати найцікавіші місця у Чорнобилі, можете прогулятися Прип’яттю чи побачити з висоти пташиного польоту об’єкт "Дуга", щоб усвідомити наскільки він великий" - розповів BBC News Україна представник компанії Адам Малік.
За його словами, документальна стрічка, що лежить в основі віртуальної подорожі, базується на офіційних документах, які вдалося зібрати про аварію на Чорнобильській АЕС.
Туристичний ярмарок - International Travel Market (ITB) - відкрився в Берліні 7 березня і триватиме до 12 березня.
У нинішньому, 51-й за рахунком, ярмарку беруть участь близько 10 тисяч компаній з 184 країн і регіонів.
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Організатори очікують понад 100 тисяч професійних відвідувачів.