Віртуальний Чорнобиль на виставці в Німеччині

Копирайт изображения Getty Images Image caption Віртуальний документальний фільм розробила польська компанія

На найбільшому туристичному ярмарку світу ITB Berlin 2018 показують віртуальний документальний фільм про український Чорнобиль. Такий проект організувала одна з туристичних компаній, яка є офіційним оператором подорожей у зону відчуження.

Біля свого стенду компанія пропонує охочим зануритись у подорож через спеціальні окуляри віртуальної реальності.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Щоб прогулятись у Чорнобилі потрібно одягти окуляри віртуальної реальності

"Це спеціальний проект, який розробила польська компанія. Ви можете відвідати найцікавіші місця у Чорнобилі, можете прогулятися Прип’яттю чи побачити з висоти пташиного польоту об’єкт "Дуга", щоб усвідомити наскільки він великий" - розповів BBC News Україна представник компанії Адам Малік.

Копирайт изображения chornobyl.in.ua Image caption Радіолокаційну станцію "Дуга" звели для раннього виявлення запусків міжконтинентальних балістичних ракет

За його словами, документальна стрічка, що лежить в основі віртуальної подорожі, базується на офіційних документах, які вдалося зібрати про аварію на Чорнобильській АЕС.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Прогулятися Прип'яттю можна на виставці у Берліні

Туристичний ярмарок - International Travel Market (ITB) - відкрився в Берліні 7 березня і триватиме до 12 березня.

У нинішньому, 51-й за рахунком, ярмарку беруть участь близько 10 тисяч компаній з 184 країн і регіонів.

Організатори очікують понад 100 тисяч професійних відвідувачів.